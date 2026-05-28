Después del escándalo: ¿Qué sigue para la Selección de Costa Rica?

Fernán Faerron controla un balón en la práctica de la Selección de Costa Rica.

La Selección de Costa Rica se vio envuelta esta semana en un escándalo que dejó a tres jugadores desconvocados: Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas, todo por situaciones disciplinarias. Aun así, el equipo tico tiene dos compromisos muy cercanos: Colombia, el 1° de junio, e Inglaterra, el 10 del mismo mes.

Pese a lo ocurrido a nivel interno, el cuadro costarricense mantiene sus dos amistosos confirmados. Para comenzar, Costa Rica tiene programado su viaje a Colombia el próximo domingo 31 de mayo por la tarde, para jugar el lunes a las 5 p. m. contra la selección cafetera.

Para este compromiso, Fernando Batista debe confirmar una convocatoria final de 23 jugadores, la cual, según la propia Federación, se hará a finales de esta semana. En principio, por una cuestión obvia, el DT basará este llamado en los 25 jugadores que hoy trabajan con él.

El Bocha había convocado a 28 futbolistas para entrenar esta semana, pero al separar a tres quedó con 25.

Pese a esto, el secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol, Gustavo Araya, indicó que, si el timonel lo desea, puede convocar a otros futbolistas, sobre todo considerando que perdió a tres por indisciplina.

Luego del partido contra Colombia, el plantel nacional regresará al país el martes 2 de junio para continuar su concentración con miras al duelo del 10 de junio. A este grupo se le sumarán los futbolistas que no viajaron a Colombia y permanecerán en el país hasta el 7 de junio, día en que se trasladarán a Orlando, Estados Unidos.

Fernando Batista nuevamente hará un llamado de 23 jugadores para el partido contra Inglaterra, el 10 de junio a las 2 p. m.

La Selección Nacional se prepara para, en el segundo semestre del año, iniciar su participación oficial en la Liga de Naciones de la Concacaf.