Fútbol

Crisis en la Selección de Costa Rica: así fue la investigación que terminó en la salida de tres jugadores por indisciplina

La Federación Costarricense de Fútbol tuvo un día complicado entre reuniones, llamadas telefónicas y al final sanciones drásticas

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Costa Rica vs. Belice
Alejandro Bran integró la Selección de Costa Rica en el proceso 2026, la imagen es de un entrenamiento en marzo del 2025. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaAlejandro BranKenneth Vargas
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.