Fernando Batista no perdona nada: estos dos jugadores también quedan fuera de la Selección de Costa Rica por indisciplina

La Selección de Costa Rica trabaja de cara a los amistosos frente a Colombia e Inglaterra.

Fernando Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, no se quedó únicamente con la situación de Alejandro Bran, ya que este mismo martes, luego de una investigación interna, decidió separar a dos futbolistas más: Kenneth Vargas y Warren Madrigal.

Bran fue desconvocado de la Selección de Costa Rica este martes por la mañana, luego de que se viera envuelto en una situación el fin de semana, cuando según trascendió su carro habría sido baleado en el sector de San Pedro.

“La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informa que el cuerpo técnico de la Selección Nacional ha tomado la decisión de dejar fuera de la actual concentración a los jugadores Kenneth Vargas y Warren Madrigal”, se lee en el comunicado.

“La FCRF reitera que la disciplina y el respeto a las normas son los pilares fundamentales en todas nuestras selecciones. Estos valores son parte esencial de la responsabilidad que implica representar al país”, agregó el ente.

La Selección se alista para los fogueos ante Colombia el 1.° de junio e Inglaterra el 10 de junio. De momento no hay nuevos convocados; con los tres jugadores separados, el grupo queda en 25.