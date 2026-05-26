Fútbol

El mensaje de Jeaustin Campos a Alejandro Bran en medio del escándalo

Jeaustin Campos fue un DT clave en la carrera de Alejandro Bran, hoy le manda un consejo

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Por Esteban Valverde
Saprissa vs Liga
Alejandro Bran le marcó al Saprissa el 17 de diciembre pasado en un clásico disputado en el Ricardo Saprissa. (Mayela López/Mayela López)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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