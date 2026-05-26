El mensaje de Jeaustin Campos a Alejandro Bran en medio del escándalo

Alejandro Bran le marcó al Saprissa el 17 de diciembre pasado en un clásico disputado en el Ricardo Saprissa.

Jeaustin Campos fue el entrenador con el que Alejandro Bran explotó y comenzó a marcar diferencia en Herediano para convertirse, posteriormente, en legionario, habitual de la Selección de Costa Rica y hombre clave de Alajuelense.

De hecho, en 2023, Campos, al mando del Team, recalcó que Bran era uno de los jugadores con mayor futuro del país por su dinámica, entrega y condición técnica. Hoy, con el volante en medio de la polémica, Jeaustin hizo un llamado a Bran para que vuelva a enfocarse en el fútbol, como lo hizo hace tres años, cuando destacó como rojiamarillo.

Este 26 de mayo, Alejandro Bran quedó fuera de la Selección de Costa Rica y, además, fue separado de su club, Alajuelense. Lo anterior, luego de que se le vinculara con un incidente el fin de semana, en el que el carro del jugador habría sido baleado durante la madrugada del lunes.

“Cuando él se lo ha propuesto, ha logrado grandes cosas. Vea cómo con nosotros se ganó el puesto en Herediano, se hizo legionario y se volvió constante en la Selección, y eso fue una determinación de él. Lo logró. Tenía entendido que ha pasado algunas situaciones, pero en Herediano tomó la decisión de ser muy profesional y puede volver a hacerlo. Estoy claro de que tiene el carácter para enfocarse y seguir adelante. Espero, por el bien de él y para beneficio de la Selección, que vuelva”, afirmó en entrevista con La Nación.

Jeaustin recalcó que, futbolísticamente, le destaca muchas virtudes a Bran.

“Es un jugador muy intenso. En ese momento, en Herediano necesitábamos jugadores con intensidad, manejo de balón y recorrido de área a área, pero pese a su corta edad se ganó un puesto en el equipo. Obviamente, la exigencia del alto rendimiento se la hicimos ver y respondió bastante bien. Él empezó a hacerse notar cada vez más”, explicó sobre las condiciones del volante.

El actual DT del Real España de Honduras insistió en que a Bran se le debe brindar una mano para salir de la situación que atraviesa.

“Esperamos que se levante, porque tiene mucho para dar y ojalá lo haga, porque más allá del futbolista y sus situaciones, ante todo es un ser humano, y si es un ser humano con algún problema, pues tiene que ayudarse y también hay que ayudarlo para buscar una solución”, acotó.

El exentrenador de Saprissa y Herediano finalizó asegurando que Alejandro Bran tiene perfil internacional, pero que, si no busca asesoría para mejorar su comportamiento fuera de la cancha, tendrá difícil avanzar.

“Uno siempre tiene la idea de que un jugador con esas características puede defenderse a nivel internacional, sobre todo ahora que la parte física es importante. Es un jugador de biotipo fuerte, tiene potencia e intensidad, y esas son las cosas que deben destacarse. Él tiene una potencia natural; con la Selección se veía bien”, concluyó.