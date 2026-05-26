Fútbol

Fernando Batista se cansó: la historia detrás de la salida de Alejandro Bran de la Selección de Costa Rica

‘La Nación’ se adentró en el Proyecto Gol para saber cómo se tomó la drástica decisión tras el supuesto incidente de los balazos al carro de Alejandro Bran

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Por Esteban Valverde
Fernando Batista dirigió la práctica en Antalya, Turquía, donde la Selección de Costa Rica está concentrada.
Fernando Batista en un entrenamiento de la Selección de Costa Rica en Turquía, donde la Sele enfrentó en marzo a Jordania e Irán. (FCRF/FCRF)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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