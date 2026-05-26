Presuntos balazos al carro de Alejandro Bran: Alajuelense podría tomar decisiones

Los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense que se vieron involucrados en casos de indisciplina en la última temporada tienen muy claro que a la próxima, se marchan del club.

En la institución rojinegra no quieren escándalos ni polémicas, pero Alejandro Bran otra vez está inmerso en un problema tras una salida nocturna que se extendió hasta la madrugada del lunes, y que habría terminado con su carro baleado.

Alajuelense no se pronuncia de manera oficial. La Nación consultó el lunes que si tenían algún reporte de un incidente con el futbolista, pero no hubo respuesta.

Mientras que este martes también se le preguntó a través de su oficina de prensa qué hará el club ahora que Alejandro Bran quedó fuera de la Selección de Costa Rica, pero el club tampoco contestó.

Pero eso no significa que en Alajuelense no tome cartas en el asunto. La situación está en un intenso análisis, según informó una fuente interna a La Nación.

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