Carlos Vela no quiere más escándalos de indisciplina en Alajuelense: así piensa sobre el licor y la vida nocturna

Carlos Vela tiene una posición muy clara sobre la necesidad de erradicar la indisciplina en Liga Deportiva Alajuelense.

Ni siquiera hubo necesidad de consultarle a Carlos Vela por el tema de la indisciplina en Liga Deportiva Alajuelense, porque al hacer un “mea culpa” del pésimo cuatrimestre de Liga Deportiva Alajuelense, él mismo mencionó que hubo “casos graves”.

Por una parte, tiene que pensar en cómo reestructurar al equipo y lograr que la Liga vuelva a ser lo que fue en ese semestre de ensueño, antes de la llegada del 2026.

También ahora debe luchar para que la palabra licor desaparezca de un camerino en el que, si bien afirma que no se han dado reincidencias con las mismas personas, se vio que nadie escarmienta en cabeza ajena.

“Es algo lamentable. Son situaciones con las que nadie está de acuerdo. La disciplina no es negociable y que sigan pasando o que sucedan cosas así, no lo podemos normalizar”, apuntó Carlos Vela.

No es una situación fácil de manejar y señalar culpables también resulta complejo. Porque las decisiones que cada quien tome cuando se antepone la vida nocturna a la deportiva son responsabilidad de cada quien, no del presidente, del técnico, o del gerente deportivo.

“El club ha actuado con mano dura, no hemos dejado pasar ninguna. Al hablar de sanciones, son sanciones que estamos hablando de miles de dólares. En ese sentido, uno espera que no vuelvan a pasar y sí ha sucedido de vuelta.

”Es verdad que no con los mismos personajes, y ellos saben que una segunda no se perdona. Ojalá el siguiente semestre erradiquemos por completo este tipo de indisciplinas que no le hacen bien al club, no le hacen bien a nadie y mucho menos a ellos mismos en su reputación, y afectan sin duda al rendimiento del equipo”, afirmó Carlos Vela.

Porque aunque posiblemente un futbolista no lo dimensione así, el gerente deportivo sí tiene muy claro que la disciplina va de la mano con el rendimiento.

“Un equipo que aspira a ser campeón necesita hábitos de excelencia y el licor no está vinculado con esos hábitos o la vida nocturna. Al final son futbolistas, son atletas de alto rendimiento en el equipo más mediático del país, con mayor inversión económica, que está permanentemente buscando títulos y tienen que tener un comportamiento acorde a ello, eso es algo que se ha hablado mucho con ellos”, confesó.

Como una de las medidas para prevenir situaciones de indisciplina y hasta llegar a ese propósito de desaparecerlas del camerino, habrá un cambio, que el mismo Carlos Vela hará.

“Hay un reglamento vigente que también tendrá una revisión para ver si es necesario ser más severos en algunas sanciones y en otras mantenerlas igual en función de lo que hemos vivido.

”Eso es parte del ejercicio que vamos a tener en este periodo transitorio para que cuando lleguen los muchachos, estén claras las reglas de vuelta”, comentó.

También él tiene claro que aparte de los escándalos a nivel mediático y demás, está todo el proyecto con el semillero rojinegro, con esos jovencitos que se ven en el espejo de los grandes.

“Ellos son modelos de referencia y reitero, la realidad es que son buenos muchachos que han cometido errores, se han atendido, se han sancionado, se han regulado y se mantiene un acompañamiento con ellos en función de que no vuelva a pasar. Aquí lo importante es que no tropiecen con la misma piedra”, citó.

También dijo que en cuanto a los jóvenes del CAR, Alajuelense hace un trabajo meticuloso a nivel de desarrollo humano, con el colegio en el propio complejo deportivo, psicólogos y el apoyo de muchos profesionales que fomentan el alto rendimiento y los hábitos.

“Ojalá que no volvamos a vivir episodios de indisciplina como los que nos ha tocado vivir y que no le hacen bien a nadie. Ojalá nunca tuviéramos que usar el reglamento. Respecto a mano dura, no hemos dejado pasar una, todo lo que ha salido que nos hemos enterado, incluso no público, todo se ha sancionado y son sanciones de miles de dólares”, recalcó Carlos Vela.

De nuevo dijo que él espera que no vuelva a pasar algún incidente, porque la disciplina no es negociable. Y si aplica para los jugadores, con mucha más razón para los integrantes de los cuerpos técnicos, que deben dar el ejemplo.

“Esto no le viene bien a nadie, no le ayuda al club, no le ayuda a los jugadores y perjudican. El reglamento establece que si hay una reincidencia podemos llegar incluso a rescindir contratos”, apuntó.

Carlos Vela manifestó que el técnico que llegue tiene que ser afín a la disciplina, al reglamento interno y que se deben revisar muchas cosas.

“Se ha hecho un ejercicio con los jugadores de que no podemos vivir episodios como los que hemos tenido en los últimos dos semestres, que realmente no son comunes, no son normales y no están bien”, concluyó el gerente deportivo de la Liga.

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