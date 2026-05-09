Puro Deporte

Carlos Vela no quiere más escándalos de indisciplina en Alajuelense: así piensa sobre el licor y la vida nocturna

El gerente deportivo de Alajuelense está convencido de que la disciplina tiene una relación directa con el rendimiento

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Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense se enfrenta en el segundo partido de semifinal contra el Municipal Liberia, partido decisivo para el pase a la final.
Carlos Vela tiene una posición muy clara sobre la necesidad de erradicar la indisciplina en Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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