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‘Qué no nos vuelva a pasar’: Carlos Vela analiza el desplome de Alajuelense en 2026

Carlos Vela hace un ‘mea culpa’ tras cuatro meses decepcionantes de Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense vs. PZ
Carlos Vela afirma que en Liga Deportiva Alajuelense no puede ocurrir de nuevo lo que se presentó en los primeros cuatro meses de 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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