‘Qué no nos vuelva a pasar’: Carlos Vela analiza el desplome de Alajuelense en 2026

Carlos Vela afirma que en Liga Deportiva Alajuelense no puede ocurrir de nuevo lo que se presentó en los primeros cuatro meses de 2026.

¿Cómo es que Liga Deportiva Alajuelense pasó de ganar todo lo que disputó en la segunda mitad de 2025 a cuatro meses de un rendimiento muy malo en 2026 y que la cuerda ni siquiera le alcanzara para clasificar?

Esa es la pregunta que muchos liguistas se hacen, que también se la formulan a lo interno del club y que obliga a todos a poner los pies sobre la tierra para que no vuelva a ocurrir algo así.

“Tuvimos varias equivocaciones a nivel global, hablo de jugadores, cuerpo técnico y mi persona. Creo que al final, claramente en las sumas y las restas las cosas no dieron, no salieron bien”, expresó el gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela, en charla con La Nación.

El mexicano argumentó que hoy más que nunca deben tener mucha autocrítica y reconocer en qué se equivocaron.

“Tener mucha humildad para darnos cuenta en qué fallamos, porque claramente no estamos en la posición en la que la Liga debe estar, más cuando se demostró el semestre pasado lo que es capaz de hacer este equipo”, destacó.

Según Carlos Vela, la autocrítica es parte de la mejora continua. Con sinceridad, afirmó que quizás algo de lo que pasó o faltó este semestre en Alajuelense fue tener humildad desde el inicio para detectar que estaban haciendo una primera vuelta muy mala.

“Creo que el equipo reaccionó tarde, la segunda vuelta fue correcta, tampoco fue algo extraordinario, pero fue una segunda vuelta correcta y el tiempo no alcanzó.

”Creo que tardó mucho el equipo en reaccionar, en tener esa cuota de autocrítica y humildad para mejorar y para darse cuenta de que se nos estaba yendo el semestre y era tarde”, argumentó.

- Óscar Ramírez hablaba al inicio de cinco partidos para que la Liga se acomodara entre la transición de un torneo y otro. ¿Usted pensaba eso tmbién?

- Yo era de ir más partido a partido, la verdad. Creo que hoy en el análisis después del torneo probablemente nos equivocamos en el inicio. Debimos haber arrancado con otros jugadores las primeras jornadas, los que tenían menos carga de acuerdo al semestre anterior, y darles un mayor periodo de adaptación a los que habían acumulado más partidos.

”Son decisiones que se tomaron pensando en lo mejor para el club y eso nos vino con ciertas lesiones y nos vino con una bola de nieve que se fue haciendo un poco más grande porque teníamos menos jugadores.

”Quizás nos faltó incorporar más muchachos de liga menor, tener una mayor alternancia con ellos y todo es parte del ejercicio que estamos haciendo de autocrítica y de reflexión de qué pudimos haber hecho diferente, qué pudimos haber hecho mejor, qué dejamos de hacer y que no nos vuelva a pasar para el futuro”.

- ¿Cuándo fue que usted cayó en cuenta de que la cosa iba mal y tenían alto riesgo de no clasificar?

- Soy un tipo que es muy intenso desde el inicio. No nos gustaba cada mal resultado desde el inicio. Al quedar fuera del Torneo de Copa, salimos a decir que no se había cumplido un objetivo porque era importante para el club. Independientemente del ruido que había alrededor de ese torneo, para nosotros era clave. Entonces, en ese sentido, íbamos viendo que la cosa no iba bien.

”Sí nos dábamos cuenta de que al equipo le estaba faltando mejorar y estábamos tratando de buscar soluciones, en conjunto con Óscar Ramírez también; pero nunca fuimos capaces de tener esa seguidilla de partidos que nos pusieran en otro lugar. Creo que en ese sentido, es parte de la reflexión que tenemos que hacer para que no nos vuelva a pasar”.

- Y es que en un torneo corto, una primera vuelta mala ya marca mucho...

- Totalmente, nos condicionó. Creo que tardamos demasiado, reitero, la primera vuelta fue muy mala. Terminamos con nueve puntos en nueve partidos y es algo que un equipo como la Liga no puede darse el lujo.

”Tuvimos una reunión y el equipo se comprometió a tener la mejor segunda vuelta posible, y el equipo reaccionó y ganó un par de partidos importantes con Cartago, con San Carlos. Se cruzó la eliminatoria contra LAFC y el equipo, a pesar del mal resultado, tuvo una buena sensación y después el equipo volvió a bajar.

”Vino un partido con Herediano, la fecha FIFA, temas graves de disciplina y ahí el equipo en el cierre ya no tuvo lo que se necesitó para alcanzar, para quedar por lo menos en los primeros cuatro y pelear el título”.

- Cuando las cosas no salen, es común que la gente diga: “Fuera todos”, pero tampoco una planilla se puede desarmar por completo. ¿Así lo analiza?

- Es parte del análisis frío que se tiene que hacer. Creo que la plantilla de Alajuelense es una muy buena plantilla que da las herramientas para conseguir todos los objetivos, como se hizo en diciembre. La intención siempre es apuntalarla y mejorarla.

”Es verdad que este semestre fue malo, pero en el análisis hay que ver si fue por la calidad de los jugadores o fue por un montón de factores ajenos a la calidad de los jugadores.

”Yo creo que el equipo está plagado de seleccionados nacionales en la Mayor, en la Sub-23, en la Sub-20. Los extranjeros son extranjeros contrastados con trayectorias en otros países.

”Creo que el análisis tiene que ir más por lo que pudimos ser como equipo, por el rendimiento y todo esto que charlamos previamente que afectó lo que el equipo entregó como resultados, independientemente de la calidad de los jugadores de la plantilla”.

- Desde enero hasta abril fueron muchísimas lesiones, algunas que necesitaron cirugías; pero hubo bastantes musculares. ¿Qué pasó?

- Pues es parte de la autocrítica que estamos teniendo, al final se está haciendo, todavía no llega a la conclusión de un estudio en cuanto a la administración de cargas, en cuanto a ver si por ahí cometimos algunos errores en la dosificación de los entrenamientos, en función de los partidos; es uno de los factores, pero la Liga tuvo que haber calificado.

”No quiero reducirlo a un solo factor de que tuvimos lesionados, la verdad es que es parte del análisis, es parte de la autocrítica y es parte de lo que tenemos que mejorar para que no tengamos tantos episodios. Pero más allá de eso, creo que no podemos dejar pasar la oportunidad de calificar y es algo que esperemos no se repita”.

- ¿Desde la Supercopa tienen que ir por todo?

- Sí, correcto, desde el 1.° de junio que reporte el equipo, yo espero ver un equipo con hambre, con sed de revancha, con ganas de revertir esta imagen que hemos dejado este semestre y que vuelva a su origen.

”Creo que es un equipo que, más allá de lo que vimos el semestre pasado, incluso antes de mi llegada, era un equipo que permanentemente estaba en finales, ya tenía títulos de Copa Centroamericana, no se les había dado un título nacional, pero siempre estaban ahí protagonizando.

”Este tropiezo, sin duda, es una lección para ellos, después de haber ganado el campeonato nacional, después de tantos años, algo pasó. Este proceso de aprendizaje tiene que servir para que desde el primer día de la pretemporada los muchachos salgan con el hambre de recuperar lo que en teoría era suyo.

- En su primer semestre como gerente deportivo, la Liga alcanzó todos sus objetivos. Ahora le toca afrontar un momento convulso. ¿Por qué decide salir a hablar en este momento, porque quizás otros no lo harían ahora?

- Yo creo que es importante hablarle a la gente. El aficionado liguista quiere saber qué está pasando con el equipo y es importante comunicarles y que ellos sepan que sí estamos conscientes. Que sí estamos con el dolor de no haberlos representado como corresponde y la única manera es a través de los medios de comunicación.

”Creo que en ese sentido es la búsqueda de transmitirles confianza, tranquilidad y agradecer el apoyo que nos han dado y que esperamos que el siguiente semestre volvamos a ser ese equipo del que ellos se puedan sentir orgullosos”.

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