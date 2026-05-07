Alajuelense pone plazo para escoger a su nuevo técnico: Carlos Vela confirma el perfil que busca

Liga Deportiva Alajuelense no le dará muchas largas al asunto y en cuestión de días anunciará el nombre de su nuevo director técnico, según aseguró el gerente deportivo del club, Carlos Vela, quien atendió a La Nación en su oficina, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares.

Después de que Óscar Ramírez comunicó el pasado 1.° de mayo que no continuaría al frente del equipo, el mexicano ha tenido que revisar currículos, hacer llamadas y definir el perfil de cómo será el próximo entrenador de la Liga.

Él mismo cataloga lo que viene como la “decisión más importante del verano”, y aseguró que el perfil de ese técnico lo tienen muy claro.

“Buscamos un perfil de una persona que tenga una reputación intachable, que venga con buenos valores, que sepa también lo que es estar en un club grande, con la exigencia de ser campeón, donde cada partido es importante”, afirmó Carlos Vela, quien admitió que todo se enfila a que sea un extranjero.

Dijo que tiene que ser alguien afín a las áreas multidisciplinarias que el CAR ofrece, apegado a las áreas de nutrición, de psicología, de preparación física y de desarrollo humano. Además, de tener un estilo de juego que la gente disfrute.

“Yo sé perfectamente que el aficionado liguista quiere un equipo valiente, un equipo que vaya para adelante, un equipo protagonista, un equipo que corra riesgos. Tiene que ser un técnico que vive el fútbol desde ese lugar, y que disfrute y proyecte jóvenes”, citó.

Según él, eso es importante, porque el club cuenta con un centro de desarrollo y que tiene que ser parte del proyecto irles dando cabida en la Primera División.

Por lo tanto, Carlos Vela insistió en que ese nuevo entrenador debe ser afín a trabajar con jóvenes también.

En los últimos días le han llegado currículums, pero él también ha buscado opciones.

“De manera proactiva en función del conocimiento que yo tengo de los distintos medios y mercados futbolísticos. Pero también es verdad que la Liga es un lugar muy seductor para los entrenadores, entonces también recibo un montón de currículums y se analizan todos”, comentó.

Su criterio es que el perfil de técnico que Alajuelense busca es muy específico, y que eso ayuda a ir filtrando en función de lo que pretende.

“Para tratar de llegar a una decisión final pronto, en una línea del tiempo. Ojalá la siguiente semana ya estemos con eso definido para entonces sí arrancar con todo el proceso de altas y bajas”, afirmó.

Alajuelense cuenta con tiempo, pero la decisión a la vez precisa. Eso sí, no la tomará a la carrera. Lo que ya está definido es que el equipo empezará pretemporada el 1.° de junio. Y él aseguró que para ese día, el técnico ya tiene que estar en el país, arrancando labores.

“El mercado también ya arranca, o sea, ya está activo, ya nos están pidiendo jugadores, el club tiene ciertas necesidades y la manera, por lo menos como a mí me gusta trabajar, es que ningún jugador sale y ningún jugador llega sin el visto bueno también del técnico.

”Es un trabajo en conjunto donde tenemos que estar los dos de acuerdo en el diseño y el armado del plantel, para que los dos pensemos que con ese plantel podemos ser campeones”, apuntó Carlos Vela.

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