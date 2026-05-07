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Alajuelense pone plazo para escoger a su nuevo técnico: Carlos Vela confirma el perfil que busca

Carlos Vela describió algunas características que debe tener el próximo entrenador de Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Carlos Vela dio a conocer qué características deben reunir los candidatos para dirigir a Liga Deportiva Alajuelense.
Carlos Vela dio a conocer qué características deben reunir los candidatos para dirigir a Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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