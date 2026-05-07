Alajuelense ya tiene un ‘fichaje’ garantizado para su proyecto

Cuando Óscar Ramírez decidió no seguir al frente de Liga Deportiva Alajuelense, muchos creyeron de manera automática que con él también se iría su hijo Andrés Ramírez, quien llegó como analista de video, pero la realidad es otra.

Andrés siempre sintió que estaba viviendo un sueño y los títulos de la Recopa, Copa Centroamericana de Concacaf y el campeonato nacional que conquistó al lado de su padre, asegura que es de lo mejor que le ha pasado en la vida.

“Fue una bendición de Dios que la verdad estaba en los planes de Él, porque en los planes de nosotros no era posible, porque papi estaba muy quitado del fútbol. Gracias a Dios volvió y se dio lo que se dio, gracias a todos en el equipo.

”Y de mi parte, ya me dijeron que sigo vinculado al equipo, pero aún tengo que hablar con Carlos Vela para ver en qué parte. Todavía no tengo claro específicamente en qué parte voy a estar”, manifestó Andrés Ramírez.

Alajuelense lo fichó para que siga siendo parte de su proyecto, ayudando en liga menor, porque le ve condiciones, talento, capacidad y mucha disposición para seguir aprendiendo.

El propio Andrés Ramírez sabe que, a pesar de que siempre ha estado ligado al fútbol, su historia apenas empieza.

“La verdad siento que este año fue una experiencia importante y linda, emotiva, pero también el día a día, el estar con este maestro, con este señor y el estar con Wardy Alfaro, con Diego Cejas, el estar los jugadores, con Celso Borges, con Washington Ortega, con Joel Campbell, con todos los que tienen experiencia y trayectoria, pues me ha dejado mucho que aprendí”, citó.

Añadió que esa noticia de que la institución rojinegra sigue contando con él es algo más que importante.

“La Liga siempre ha sido el equipo de mi vida, desde pequeño y poder seguir vinculado y dejar un granito de arena, aportando en lo que pueda y ayudando a la institución, yo agradecido”, citó.

También es un tema del que ya había tenido algunas conversaciones con su papá, con Óscar Ramírez.

“Lo habíamos hablado, de que si daba la oportunidad de poder seguir vinculado, que ya soy yo solo, que ya tengo que trabajar el doble, que tengo la responsabilidad de que hay que dar el buen ejemplo y seguir aportando como se pueda y él contento de que yo pueda seguir vinculado al equipo”, contó.

Cuando el “Macho” tomó su decisión, Andrés reveló que lo que hizo fue hablar con todos los integrantes de su familia y darles las gracias.

“A todos los que fueron parte de este año y les di las gracias por todo ese apoyo que a veces cuando no salen bien las cosas estuvieron ahí poniendo el hombro.

”Y cuando salen las cosas, celebraron como si fuera un logro de todos. También le dije a papi que lo iba a extrañar mucho y que gracias a Dios se hizo y que lo voy a extrañar cuando íbamos en el carro hablando, o los consejos que me daba y todo eso”, apuntó.

Andrés Ramírez continuará trabajando en Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

Eso sí, Andrés confiesa que su papá le hará mucha falta en el día a día, en ir juntos al CAR y respirar fútbol mañana, tarde y noche.

“Pero también siento que él ya está grande, que ya él va a poder estar más tranquilo, ya me toca a mí, ya es una parte que me toca a mí, siguiendo adelante y queriendo que todo salga de la mejor manera y en las manos de Dios”.

Al quedarse en Alajuelense, Andrés Ramírez también considera que de cierta manera, él se convertirá en un gancho para que su papá no se desligue por completo del fútbol, como la vez pasada.

“Eso lo hablé con Carlos, que yo gracias a Dios voy a tener en mi papá a un maestro en la casa, que yo sé que cuando vaya a ocupar un consejo, una ayuda o algo que yo le diga que qué opina, que qué siente que es mejor, o qué siente que me pueda ayudar, o que yo pueda aportar, voy a tener esos consejos de un señor que viene siendo campeón con la Liga.

”Que ya lleva seis campeonatos, que ya fue a un Mundial. Voy a tener a un buen consejero, gracias a Dios, aquí en la casa y yo sé que él siempre va a dar esos aportes y yo voy a intentar aprovecharlos al máximo”, manifestó.

Andrés Ramírez sigue preparándose. Hace poco obtuvo la licencia C de entrenador; ahora sigue estudiando para obtener la licencia B y luego continuará con la A.

“Desde que tengo memoria vivo enamorado del fútbol, la verdad esta experiencia me encantó, me gustó vivirla en persona y lo que es el entrenamiento, los partidos y todo, yo encantado”.

Andrés Ramírez no descarta ser técnico a futuro, pero asegura que tampoco es algo que hoy tenga 100% claro.

“Yo siento que si pongo mi máximo, o si en serio lo quiero, tengo que hacerlo con el corazón y encontrar la fórmula de poder llegar a ser técnico, si Dios quisiera. Y si no, igual ahí tengo la herramienta de análisis de video. Siento que análisis de video, o seguir con las licencias me da para seguir progresando”.

Pero insiste en que tiene que estudiar y cursar muchas capacitaciones, porque mejor que nadie sabe que en el fútbol nunca se deja de aprender.

Hoy él sigue siendo parte de la Liga y recordó que cuando llegó a trabajar en liga menor con su papá, se encariñó mucho con los cachorros.

“Yo soy joven, tengo 23 años, casi que vengo saliendo de lo que no pude llegar a ser y verlos ahí, aconsejarlos, ver a papi dándoles recomendaciones y aprendiendo de Wardy Alfaro, de Bryan Ruiz y de todos, ver eso a mí me llena, y si yo llegara a eso, para mí sería un placer”, concluyó ese “fichaje” de Alajuelense para lo que viene.

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