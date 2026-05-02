Hijo de Óscar Ramírez aparece en redes sociales: vea lo que dijo y los comentarios que desató

Después de que Liga Deportiva Alajuelense informó que Óscar Ramírez “señaló su voluntad de no continuar con el proceso” en el club, el hijo del “Macho” apareció en redes sociales.

Andrés Ramírez tuvo un año mágico, que soñó desde niño, al trabajar junto a su padre en el equipo de sus amores.

Él era uno de los que más querían que Óscar Ramírez continuara en el banquillo rojinegro por el tiempo que fuera; aunque en sus adentros, pretendía que esta etapa no se acabara nunca.

“No llores porque terminó, sonríe porque pasó. Gracias al liguismo por toda esta etapa y este sueño vivido con el viejillo”, escribió Andrés Ramírez en su cuenta de Instagram.

Él era un niño pequeño que iba al estadio Alejandro Morera Soto viendo a su papá ganando títulos con la Liga y años después lo acompañó en su retorno al fútbol.

Andrés Ramírez se convirtió en una de las manos derechas del “Macho” como analista de video. Alajuelense tiene la intención de que él se quede trabajando en el club, pero habrá que esperar qué decisión toma.

Andrés Ramírez disfrutó al máximo trabajar en el primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense junto a su papá, Óscar Ramírez. (Jose Cordero/José Cordero)

Aparte del mensaje que publicó, el hijo del “Macho” también colgó una historia en esa red social con el arte con el que la Liga le dio las gracias al técnico más ganador en la historia de su equipo masculino y anotó junto a un emoji de un corazón: “Te amo viejo, siempre apoyándote”.

El mensaje de Andrés Ramírez desató comentarios de todo tipo, como estos:

- Niki Wint: “Gracias a su papá, nos dieron tantísimo y les devolvimos tan poco. Eternas gracias”.

- Jess Velásquez: “Gracias por tu papá, un ídolo nuestro que nunca nada podrá manchar”.

- Daniel Bolandi: “Gracias a su papá pasé una increíble Navidad. Ohhh Macho no se va, no se va, no se vaaaa, Macho no se va”.

- Diego Ramírez: “Dígale a su papá que lo amamos mucho y que si me adopta, yo también quiero que sea mi tata”.

- Daniel Cruz: “Dígale a su papá que gracias por hacerme tan feliz ese 20 de diciembre. Mi padre falleció hace dos años y era manudo a muerte y un fan de Machillo. Sé que desde el cielo celebró ese campeonato, gracias por cumplirle ese sueño a mi papá que está en el cielo”.

- José Aguilar: “Los amamos bro”.

- Christian Rojas: Te amamos Macho querido, gracias por tantas alegrías".

- Pipa Valenciano: “Dígale a su papá que gracias por todo a nombre mío, de mi hija y todo el liguismo. Su papá me regaló un momento que quedará tatuado por siempre en mi corazón. Las palabras sobran, porque su papá es tan grande que no encuentro palabras para decirle cuánto se lo agradezco”.

- Garyh de Lemos: “Gracias por ser parte importante en que su tata y de todos nosotros volviera, dígale que lo queremos mucho. Y que vaya siempre con la frente en alto, que es el más grande”.

- Sussie Rojas: “Los amo mucho, con ustedes incondicional, gracias por darnos tanta alegría. Muy orgullosa de ustedes”.

- Roberto Moya: “Mae, júreme que él decidió irse y no que la Junta Directiva lo sacó. De eso depende mi encadenamiento al Morera”.

- Adriana Serrano: “Gracias a ustedes por el amor al equipo y por darnos lo mejor en este tiempo. Su papá es un ejemplo en todo el sentido, un señorón, un verdadero caballero”.

- Norman Cordero: “No nos agarre rencor, prepárese aún más, tiene el mejor profesor al lado, pero nunca, nunca sea rival nuestro”.

- Bernardo Acosta: “Su papá nos entregó todo a los liguistas, todo. Puede ir tranquilo, sabiendo que él nos devolvió a lo más alto. A don Óscar, uno como manudo lo tiene en altísima estima y eso no va a cambiar por un torneo que no salió bien. Saludos a su tata”.

- Tomás Arce: “Cuídelo mucho que es el tata de todos, no hay palabras para agradecerle”.

- Mercedes González: “Lo entendemos, pero duele. ¡Gracias infinitas, Macho!”.

- Jeff Varela: “Eternamente agradecido por todo el legado que dejó su tata en nuestra institución, una leyenda, un ídolo, un referente y un embajador de los colores rojo y negro. Gracias”.

- Irene B: “Gracias por darnos tanta felicidad. Que tu papá sea eterno para que lo disfrutes”.

- Andrey Varela: “Gracias a ustedes, por volvernos campeones después de muchos años y perdón por tan poco... Lástima que un poco de borrachos (jugadores) fuera la causa de que San Macho saliera de la Liga”.

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