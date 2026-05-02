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Hijo de Óscar Ramírez aparece en redes sociales: vea lo que dijo y los comentarios que desató

Andrés Ramírez se manifestó en Instagram ante la salida de Óscar Ramírez de la dirección técnica de Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Óscar Ramírez y Andrés Ramírez tienen mucha historia juntos con Liga Deportiva Alajuelense.
Óscar Ramírez y Andrés Ramírez tienen mucha historia juntos con Liga Deportiva Alajuelense. (Instagram Andrés Ramírez/Instagram Andrés Ramírez)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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