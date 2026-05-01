Alajuelense anuncia que Óscar Ramírez no seguirá en el equipo

Liga Deportiva Alajuelense anunció la salida de Óscar Ramírez como entrenador del club.

El conjunto rojinegro dio a conocer la información mediante un comunicado de prensa.

“Liga Deportiva Alajuelense desea informar que Óscar Ramírez no continuará como técnico del primer equipo masculino del club. El profesor conversó el día de hoy con la gerencia y directivos de la institución y manifestó su voluntad de no continuar con el proceso”, se lee en el documento.

El timonel que dirigió a Costa Rica en la Copa del Mundo de Rusia 2018 ya había dado señales de desgaste en el cierre del campeonato, por lo que la especulación sobre su salida era cada vez más fuerte.

Luego del Clásico Nacional, en el que Alajuelense y Saprissa empataron 1-1, el entrenador ofreció una conferencia de prensa muy breve, en la que no estuvo más de cuatro minutos ante los medios de comunicación.

Posteriormente, en el último juego de la fase regular ante Liberia, a Ramírez se le consultó si estaba cansado, a lo que respondió:

“¿Cansado? No, no. Creo que es un tema de trabajo. Lo que pasa es que hay cosas que no comparto; siento, y lo he dicho, que cuando uno habla… el otro día quise dar un ejemplo y me brincaron por otro lado”, expresó, sin detallar el caso al que hacía referencia.

Con la salida del “Macho”, ahora se avecina una reestructuración en el cuerpo técnico manudo.

Tras la eliminación temprana del Clausura 2026, al no acceder a las semifinales, la Liga ya cuenta con varias hojas de vida sobre la mesa.

La prioridad será encontrar al nuevo entrenador para tomar decisiones sobre los pendientes en la planilla, especialmente en renovaciones como las de Joel Campbell y Rónald Matarrita, así como en fichajes, con especial atención a la defensa, debido a la plaga de lesiones que afectó al club en esa zona.