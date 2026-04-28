¿Cansado? ¿Enojado con la prensa? Óscar Ramírez responde sin rodeos

Óscar Ramírez está analizando lo que quiere para su futuro, si continuar o no en Liga Deportiva Alajuelense.

Óscar “Macho” Ramírez parece en este momento una caja de sorpresas y resulta muy difícil adivinar qué pasa por su mente luego de que quedar fuera de semifinales en el Torneo de Clausura 2026.

Ya se acercaba el desenlace de la fase regular y en las conferencias de prensa se mostró cortante, sin profundizar en las respuestas y hasta un tanto precisado, a excepción de la última, en la que el estilo de su discurso varió por completo.

De hecho, al escucharlo, hasta más bien pareció que tiene ganas de seguir, pero fue muy claro en que quedan dos semanas, vendrá un análisis y habrá decisiones.

El domingo, la última consulta que recibió fue si está cansado de la prensa.

“¿Cansado? No, no, creo que es un tema de trabajo, lo que pasa es que hay cosas que no comparto, siento y he dicho que uno al hablar, el otro día quise dar un ejemplo y me brincaron por otro lado”, expresó Óscar Ramírez sin detallar mucho el caso que trataba de explicar.

Añadió que si él fuera periodista, tal vez cometería un error, o analizaría “un poquito mejor”.

“Yo creo que ustedes en algún momento también se han pasado en hablar de cosas de fútbol, que gracias a Dios a mí me dio la parte esa de poder compartir un camerino, de ver lo que es una temporada, otra, competir internacionalmente y eso me da un criterio para tenerla más clara.

”Y no quiere decir que ustedes no sepan, simplemente que tal vez el vivir una cosa se tiene más criterio para poder opinar y simplemente eso”, añadió.

Óscar Ramírez también mencionó que él aparte de su carrera en el fútbol, es campesino y puso como ejemplo que él sabe que un abono mal empleado, una fumigación, o que el producto se caliente hace que la mata se vuelva amarilla.

“Entonces sí puedo entonces lidiar con alguien que me hable de eso. Muchas veces se van muy allá, sin tener ese conocimiento tan profundo, porque el conocimiento está superficial, está ahí, pero hay uno profundo que muchas veces es llegar ahí. Muchos yo sé que preguntan para averiguar y opinar.

”Yo la verdad que ni con la mujer quiero pelear, lo dije desde un principio, yo no quiero pelear con nadie. Simplemente que necesitamos de todos para crecer en el fútbol”, apuntó Óscar Ramírez.

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