Óscar Ramírez sorprende con su rueda de prensa tras la eliminación de Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense consumó un fracaso en este semestre al quedar eliminado en la fase regular del Torneo de Clausura 2026.

¿Qué dijo Óscar Ramírez tras la derrota contra Liberia que marcó la despedida del torneo? Muchos especulaban que el técnico rojinegro podría referirse a su futuro, con las altas probabilidades de que no siga.

Pero de eso no habló, al menos en este momento, sino que dijo que la Liga no saldrá a vacaciones inmediatas, porque habrá dos semanas más de trabajo.

“Es un juego, hay momentos buenos, como le está pasando a Liberia, que de antemano digo que felicitaciones, muy bien y que tengan una buena jornada, están enrachados y bien por el profesor José Saturnino Cardozo, que han trabajado muy bien y uno entiende y sabe que el trabajo da sus frutos”, expresó Óscar Ramírez.

El estratega de la Liga sorprendió, porque dejó atrás las frases cortantes y directas para profundizar esta vez en sus respuestas.

“A como he tenido ecuanimidad en los triunfos, que no son pocos, igual me ha pasado esto de perder y es fútbol. Hay que revisar cosas que pasaron y a lo interno se tiene que hacer. Quedan dos semanas todavía de trabajo para ver, para reunirnos, para analizar bien todo lo que pasó”, citó.

Dijo que tienen que revisar el año completo y sabe bien que en este semestre el equipo no fue lo que pretendían.

“Hay que hacer un análisis y ver, porque yo puedo hablar de un año, pero este equipo viene de tres o cuatro años de jugar finales, algunas no buenas, que no ganó, pero ha sido un trajín pesado y hay un trabajo que tiene su cuota y esa parte es invisible en este momento, porque estamos en el presente, pero lo acumulado trae sus colas”, citó.

El contrato de Óscar Ramírez con Alajuelense finaliza ahora, pero él todavía no tiene nada que decir, más que esto: “Quedan dos semanas de trabajo y ahí analizaremos”.

- ¿Qué podría pasar por su cabeza en estas dos semanas para que diga me quedo o me voy?

- Esto es de análisis, si algo me ha enseñado la vida es no ser emotivo, es no ser inmediato. Como les digo a los jugadores, así a como rumea la vaca, me gusta rumear las cosas, porque ha sido mi manera. En la cancha era igual, pensaba, analizaba y después tomaba decisiones. Y ahora igual, en la vida. Ya a los 61 años ya uno piensa un poquito más, con la tranquilidad, ya no con las precisas y veremos.

- Durante este cuatrimestre se ha escuchado que la calendarización, el tema físico y las lesiones. ¿Después de este fracaso, cuál es la razón de por qué el equipo en el semestre anterior lo ganó todo y ahora no? ¿Qué pasó con la Liga?

- Análisis, cuando pasa una cosa de estas es de ver los pros y los contras, y los que estamos en el fútbol estamos expuestos a esto. Hoy José Saturnino Cardozo sale emotivo, contento, porque clasifica y ha hecho un buen trabajo y nosotros tuvimos picos altos y picos bajos.

”Ustedes son analistas y uno de ustedes dijo que de mejengas y que son analistas, ven lo que ha cambiado Liberia de un equipo presionante a un equipo equilibrado, donde jugaba con línea de tres, tiraba los laterales arriba y ahora es equilibrado y que ha ido mejorando para dar los resultados de ahora. Es lo que tenemos que hacer nosotros.

”Qué pasó, porque son varias áreas, en la táctica, la física, la emotiva y el calendario. Nosotros vamos a hacer análisis y veremos el resultado”.

- ¿Hay un análisis de jugadores que no deberían estar en la Liga por rendimiento?

- Caramba, es un tema que vamos a ver. Gracias a Dios que tuve la dicha de ser futbolista y dentro de mi conocer íntimo puedo hablar de periodos, igual como que la vida, son estaciones. Hay momentos del futbolista en etapa regular, regular buena, excelente y la rompe una lesión y viene la recuperación. Son estaciones, que como la luna, nosotros como seres vivos también lo podemos hacer. Y es normal que pase. Igual que ustedes en sus labores diarias, hay un año lindísimo, un año jodido y yo creo que a todos en la vida nos pasa eso.

- Le pasó a Herediano en el semestre pasado siendo campeón y ahora a la Liga. ¿Fue que algo no se planificó bien?

- ¿Cuántos torneos tenemos de jugar con diez equipos? Dos. Hay secuelas y yo creo que la dirigencia tiene que andar en ese análisis, porque repite y ya es una alerta. Nosotros haremos un análisis interno. Es un año mío, pero hay dos o tres acumulados de finales. Yo sé que ustedes se ríen, se mofan y dicen que son excusas mías, pero algo está pasando.

- En las películas se empieza bien y hay puntos de giro. Usted habla de la parte física. ¿Hubo un momento en el que el equipo cambió?

- Hay buenas y segundas partes que no son tan buenas. Es que en este momento son dos torneos de diez equipos. Le pasó a Heredia y nos pasó a nosotros. Yo lo dije que ganar tres campeonatos y lo forzado que fue competir ese semestre tiene su secuela, pero se agarran para decir... Yo quiero llegar a un análisis que hay que hacer como institución. Y se tiene que dar para mejora. Si Heredia lo hizo, veremos si en próximo Alajuelense puede hacerlo.

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