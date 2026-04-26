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Liberia vs. Alajuelense: ¿Cuál canal dará el partido de la condena o el milagro de la Liga? No es FUTV

Liberia y Alajuelense se enfrentan prestando atención a otros resultados en la última fecha de la fase regular del Torneo de Clausura 2026

Por Fanny Tayver Marín
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El Municipal Liberia y Liga Deportiva Alajuelense se enfrentan este domingo 26 de abril a partir de las 4 p. m., en el Estadio Edgardo Baltodano, en la Ciudad Blanca. El partido corresponde a la última jornada de la fase regular del Torneo de Clausura 2026 y el campeón nacional se aferra a un milagro.








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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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