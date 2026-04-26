Liberia vs. Alajuelense: ¿Cuál canal dará el partido de la condena o el milagro de la Liga? No es FUTV

El Municipal Liberia y Liga Deportiva Alajuelense se enfrentan este domingo 26 de abril a partir de las 4 p. m., en el Estadio Edgardo Baltodano, en la Ciudad Blanca. El partido corresponde a la última jornada de la fase regular del Torneo de Clausura 2026 y el campeón nacional se aferra a un milagro.

Con José Saturnino Cardozo en el banquillo, Liberia amarró su clasificación a semifinales desde la jornada anterior; mientras que la Liga se encuentra al borde de la eliminación, después de un semestre lleno de malos resultados.

Para los pamperos, este partido significa la posibilidad de aspirar a terminar en el segundo puesto de la tabla; mientras que Alajuelense necesita una fórmula que implica la combinación de dos resultados para seguir con vida en el torneo.

La Liga debe ganarle a Liberia en Guanacaste y que el descendido Guadalupe derrote a Cartaginés. Si esos dos resultados no se producen, el campeón nacional consumaría un fracaso, quedando fuera de la fiesta grande.

Creichel Pérez, Ronaldo Cisneros y Yeison Molina pueden ver acción este domingo, en el partido entre el Municipal Liberia y Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿En qué canal se puede ver el partido Liberia vs. Alajuelense? Copiado!

El partido entre Liberia y Alajuelense será transmitido por Repretel, como en los viejos tiempos y se verá específicamente a través de la pantalla de Canal 6.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa; luego las principales incidencias, y que una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Para esta ocasión, las radios tendrán una transmisión completamente diferente, porque estarán brincando de partido en partido, dando reportes de lo que ocurre en cada escenario.

Recuerde que a las 4 p. m. se disputarán tres partidos de manera simultánea y que el duelo entre Guadalupe y Cartaginés se verá por FUTV.

Además, el juego entre Puntarenas y Saprissa se convertirá en el último partido de Primera División que se transmitirá en Tigo Sports y esta es la razón.

Liberia anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

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Liberia le manda un aviso a La Doce de Alajuelense Copiado!

Liberia emitió este comunicado antes del partido contra Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Liberia/Municipal Liberia)

Los árbitros del partido Liberia vs. Alajuelense Copiado!

Juan Gabriel Calderón al centro, asistido por Andrés Arrieta y William Chow. Cuarto árbitro: Kevin Ruiz. VAR: Brayan Cruz. AVAR: Rigo Prendas.

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