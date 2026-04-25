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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así marcha el fútbol en Costa Rica en la definitiva jornada 18

Vea cómo se encuentra la tabla de posiciones y la acumulada cuando ya no hay más allá en el Torneo de Clausura 2026

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Por Fanny Tayver Marín
La jornada 18 tiene tres partidos que definen algo en el Torneo de Clausura 2026.
La jornada 18 tiene tres partidos que definen algo en el Torneo de Clausura 2026. (John Durán, Mayela López y Prensa Liberia/Fotocomposición en Canva)







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Tabla de posicionesClausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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