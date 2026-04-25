Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así marcha el fútbol en Costa Rica en la definitiva jornada 18

La jornada 18 tiene tres partidos que definen algo en el Torneo de Clausura 2026.

No hay más allá... Y este fin de semana se sabrá si Cartaginés o Liga Deportiva Alajuelense se unen a Herediano, Saprissa y Liberia como semifinalistas del Torneo de Clausura 2026.

Solo queda un campo disponible, que será de los brumosos si este domingo empatan contra Guadalupe o se dejan la victoria en el Colleya Fonseca.

O si a Alajuelense se le hace el milagro con la única combinación que le permitiría salvarse de la eliminación y que consiste en vencer a Liberia y que Cartaginés pierda.

¿Qué pasará? Eso se sabrá hasta que la pelota ruede el domingo para completar la fecha final de la fase regular del Torneo de Clausura 2026.

Por cierto, la jornada arrancó el viernes y tanto San Carlos como Pérez Zeledón ya están de vacaciones. Estos equipos se despidieron del torneo con un empate 1-1.

En ese partido, los generaleños tomaron ventaja con gol de Joshua Canales y la paridad la consiguió Kendall Gómez tres minutos después.

Para este sábado, el único partido programado será el de Herediano ante Sporting. Los florenses son líderes generales y con eso ya tienen asegurada su presencia en una eventual gran final; mientras que los albinegros ya no tienen opciones.

El domingo, los tres partidos programados se disputarán de manera simultánea, porque queda pendiente definir las posiciones finales de Saprissa y Liberia, así como el nombre del cuarto clasificado, que podría ser Cartaginés o Alajuelense.

Resultados de la jornada

San Carlos 1 - 1 Pérez Zeledón

La tabla del Torneo de Clausura 2026

1. Herediano: 37 puntos en 17 partidos (+16)

2. Saprissa: 31 puntos en 17 partidos (+13)

3. Liberia: 30 puntos en 17 partidos (+5)

4. Cartaginés: 29 puntos en 17 partidos (+1)

5. Alajuelense: 26 puntos en 17 partidos (+9)

6. Sporting: 21 puntos en 17 partidos (-5)

7. San Carlos: 21 puntos en 18 partidos (-4)

8. Puntarenas: 16 puntos en 17 partidos (-5)

9. Guadalupe: 14 puntos en 17 partidos (-19)

10. Pérez Zeledón: 14 puntos en 18 partidos (-11)

La tabla acumulada de la temporada 2025-2026

1. Alajuelense: 66 puntos en 35 partidos (+28)

2. Saprissa: 65 puntos en 35 partidos (+25)

2. Herediano: 63 puntos en 35 partidos (+16)

4. Cartaginés: 57 puntos en 35 puntos (+8)

5. Liberia: 57 puntos en 35 partidos (+4)

6. Puntarenas FC: 37 puntos en 35 partidos (-4)

7. Sporting: 37 puntos en 35 partidos (-9)

8. Pérez Zeledón: 37 puntos en 36 partidos (-14)

9. San Carlos: 34 puntos en 36 partidos (-20)

10. Guadalupe: 27 puntos en 35 partidos (-34)

Los partidos de la jornada 18