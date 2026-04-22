Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así marcha el fútbol en Costa Rica en la jornada 17

La penúltima fecha de la fase regular del Torneo de Clausura 2026 empieza a dictar sentencia en algunos casos.

El Torneo de Clausura 2026 se encuentra en un momento determinante y ya se cuenta con un segundo clasificado de manera formal. Al igual que Herediano, el Municipal Liberia ya es semifinalista.

Los pamperos se dejaron la victoria por 0-1 con un gol de Néstor Thobías Arévalo, que no solo dejó a Sporting sin opciones de clasificar, sino que fue una cachetada más para Liga Deportiva Alajuelense.

Ese partido se retrasó por una situación insólita con los uniformes, porque el árbitro central Pablo Camacho indicó que los uniformes que había autorizado la Unafut para este encuentro eran muy similares, uno celeste y uno blanco, y que se podían confundir.

Después de una solución, el partido se efectuó y los liberianos están de fiesta, con boleto en mano a semifinales.

En el otro juego del martes, Cartaginés derrotó a San Carlos por 2-1, en un partido que se complicó para el equipo de Wálter Centeno cuando Jonathan McDonald salió expulsado.

Juan Carlos Gaete le quitó los ceros al marcador en el Estadio José Rafael “Fello” Meza; luego Jeikel Venegas puso el 1-1, pero los brumosos otra vez tomaron ventaja con un tanto de Elian Lanfranchi.

Para este miércoles se jugarán dos partidos. Pérez Zeledón recibirá a Herediano a las 6 p. m., en el Estadio Municipal de Pérez Zeledón y los florenses están a un punto de adueñarse en definitiva del liderato general, que otorga el derecho de cerrar las series venideras en casa y que también le garantiza un boleto directo a una eventual gran final.

Además, a las 8:30 p. m. será el partido entre Saprissa y Guadalupe, en la “Cueva”. Los morados procuran amarrar su espacio en semifinales; pero “El Equipo de la Rosa” no pierde la fe de un milagro por la permanencia.

Mientras que para el jueves, Alajuelense recibirá a Puntarenas, en una situación bastante compleja en la tabla, tras dejar de depender de sí cargando con la amenaza firme de que los números no le alcancen; aunque todavía tiene chance.

La tabla de posiciones del Torneo de Clausura 2026

1. Herediano: 34 puntos en 16 partidos (+15)

2. Liberia: 30 puntos en 17 partidos (+5)

3. Cartaginés: 29 puntos en 17 partidos (+1)

4. Saprissa: 28 puntos en 16 partidos (+8)

5. Alajuelense: 23 puntos en 16 partidos (+6)

6. Sporting: 21 puntos en 17 partidos (-5)

7. San Carlos: 20 puntos en 17 partidos (-4)

8. Puntarenas: 16 puntos en 16 partidos (-2)

9. Guadalupe: 14 puntos en 16 partidos (-14)

10. Pérez Zeledón: 13 puntos en 16 partidos (-10)

La tabla acumulada de la temporada 2025 - 2026

1. Alajuelense: 63 puntos en 34 partidos (+25)

2. Saprissa: 62 puntos en 34 partidos (+20)

3. Herediano: 60 puntos en 34 partidos (+15)

4. Cartaginés: 57 puntos en 35 puntos (+8)

5. Liberia: 57 puntos en 35 partidos (+4)

6. Puntarenas FC: 37 puntos en 34 partidos (-1)

7. Sporting: 37 puntos en 35 partidos (-9)

8. Pérez Zeledón: 36 puntos en 34 partidos (-13)

9. San Carlos: 33 puntos en 35 partidos (-20)

10. Guadalupe: 27 puntos en 34 partidos (-29)