Puro Deporte

José Saturnino Cardozo lo hizo de nuevo: clasificó a Liberia a semifinales y complica aún más a Alajuelense

El Municipal Liberia de José Saturnino Cardozo aseguró su boleto a las semifinales del Torneo Clausura 2026 y deja a Alajuelense todavía más cerca del abismo

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Por Juan Diego Villarreal
Sporting FC vs Liberia
El paraguayo Néstor Tobías Arévalo marcó el gol para el Municipal Liberia, que le dio la victoria 0-1 ante Sporting y la clasificación a semifinales. (Foto: prensa ML. /Foto: prensa ML.)







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Torneo Clausura 2026Sporting FCMunicipal Liberia
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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