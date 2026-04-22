José Saturnino Cardozo lo hizo de nuevo: clasificó a Liberia a semifinales y complica aún más a Alajuelense

El paraguayo Néstor Tobías Arévalo marcó el gol para el Municipal Liberia, que le dio la victoria 0-1 ante Sporting y la clasificación a semifinales.

El entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo sigue escribiendo una historia exitosa en Costa Rica, al clasificar por segunda ocasión consecutiva al Municipal Liberia a las semifinales.

Después de un arranque para el olvido, en el que solo sumó cinco puntos en nueve partidos, el conjunto liberiano, como el “Ave Fénix”, resurgió en la segunda parte del campeonato para firmar una clasificación inolvidable, tras vencer 0-1 al Sporting FC en el estadio Puente Piedra de Grecia.

Un remate fuera del área del paraguayo Néstor Tobías Arévalo, al minuto 71, le abrió las puertas de las semifinales a los liberianos, que no habían tenido un buen partido, pero lograron resolverlo de forma angustiante.

Municipal Liberia se convirtió en el segundo equipo clasificado a las semifinales del Torneo Clausura (junto al líder Herediano) al llegar a 30 puntos, cifra inalcanzable para Liga Deportiva Alajuelense, que suma 23 en la quinta posición cuando solo le restan dos compromisos para concluir la fase regular.

Para el cuadro guanacasteco, esta es su sétima victoria consecutiva en el certamen, cuando muchos ya daban por descartada cualquier posibilidad de meterse en la fiesta grande del balompié costarricense.

Además, los liberianos mantienen vivas sus aspiraciones internacionales, al seguir en la pelea por un cupo a la próxima edición de la Copa Centroamericana. Con 57 puntos acumulados, se mantienen en pugna con Cartaginés.

El compromiso se retrasó por una hora y 15 minutos, luego de que fuera suspendido momentáneamente debido a que el árbitro Pablo Camacho no avaló los uniformes por considerarlos muy similares: el de los locales era celeste y el de los pamperos totalmente blanco.

Al final, el duelo pudo iniciar cuando se acordó que los griegos jugarían con camiseta celeste, pantaloneta blanca y medias negras, mientras que los liberianos vestirían completamente de blanco.

El mexicano mexicano Erick Cubo Torres fue marcado muy de cerca por el defensor Ariel Soto. Liberia venció 0-1 a Sporting y clasificó a semifinales. (Foto: prensa ML. /Foto: prensa ML.)

Juego de roce y errores

En la primera parte, ambos equipos mostraron muy poco. Los pamperos no encontraron su mejor versión y jugadores como John Paul Ruiz, Néstor Arévalo, Abner Hudson y Erick “Cubo” Torres no lograron asociarse en el terreno de juego, ante la evidente preocupación del entrenador José Saturnino Cardozo.

El único futbolista pampero que generó peligro en el área rival fue el mexicano-estadounidense Joaquín Alonso Hernández, quien en los primeros minutos trató de inquietar la portería de Lionel Moreira.

Antes de concluir la primera parte, los guanacastecos perdieron por lesión a Adrián Chévez, quien salió del campo muy afectado y entre lágrimas, ya que apenas se recuperaba de una dolencia y solo había disputado cuatro partidos en el campeonato.

En la segunda mitad, los dirigidos por Andrés Carevic fueron más ofensivos gracias a las corridas de Luis Díaz y Josimar Méndez. Sin embargo, al minuto 68 se quedaron con 10 hombres tras la expulsión de Ariel Soto, lo que le dio ventaja a los visitantes y abrió espacios que aprovechó Arévalo con su gran remate desde fuera del área.

Con el pitazo final, llegó la celebración de los liberianos... y la preocupación todavía mayor para Liga Deportiva Alajuelense.