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Analista arbitral critica retraso en Sporting vs. Liberia: ‘Ni en canchas abiertas se ven estas cosas’

El analista arbitral aseguró que retrasar un partido por los colores de los uniformes no se pueda dar en un fútbol profesional

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Por Juan Diego Villarreal
Sporting FC Municipal Liberia Torneo Clausura 2026 21 de abril del 2026 Cortesía: Sporting FC
El juego entre Sporting FC y el Municipal Liberia, se retrasó por una hora y 15 minutos, debido a la similitud de los uniformes de ambos equipos. (Cortesía: Sporting FC/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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