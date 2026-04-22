Analista arbitral critica retraso en Sporting vs. Liberia: ‘Ni en canchas abiertas se ven estas cosas’

El juego entre Sporting FC y el Municipal Liberia, se retrasó por una hora y 15 minutos, debido a la similitud de los uniformes de ambos equipos.

El analista arbitral Greivin Porras fue tajante al señalar que faltó coordinación entre la Unafut y la Comisión de Arbitraje, para evitar el atraso en el partido entre Sporting FC y Municipal Liberia, programado para este martes 21 de abril, en un principio a las 6 p. m., en el estadio Puente Piedra de Grecia.

Dicho compromiso tuvo un retraso de una hora y 15 minutos (inició a las 7:15 p.m.) debido a que el cuarteto arbitral, encabezado por el réferi Pablo Camacho, no avaló los uniformes, que de acuerdo con su criterio eran muy similares.

En la programación de la Unafut, los griegos debían jugar con su vestimenta celeste y los liberianos completamente de blanco; sin embargo, los árbitros no estuvieron de acuerdo al considerar que podían confundirse.

Después de más de una hora de negociaciones, se decidió que los locales jugarían con camiseta celeste, pantaloneta blanca y medias negras, mientras que los pamperos utilizarían uniforme totalmente blanco.

Para el exárbitro Greivin Porras, lo sucedido evidencia una falta de coordinación que se puedo solventar con las rapidez.

“En un país que ha sido mundialista, estas situaciones no pueden suceder. Ni en canchas abiertas se ven estas cosas, porque en los campeonatos de tercera la mayoría de equipos cargan sus propios uniformes”, aseguró Porras a La Nación.

El exréferi indicó que no se cometió ninguna infracción, ya que la Unafut había habilitado los uniformes de ambos equipos; no obstante, al darse la posibilidad de una confusión, el árbitro Pablo Camacho tomó una decisión.

“Cada árbitro tiene su criterio en cuanto a los uniformes. Pero se supone que en un fútbol profesional como el nuestro estas cosas no pueden suceder. Se debe tomar en cuenta el espectáculo, la televisión y prever estas situaciones, porque es claro que se pueden dar confusiones”, declaró Porras.

Al analista también le extraña que, a estas alturas del campeonato, se presenten problemas con los uniformes, sabiendo todo lo que está en juego.

“Más que una recomendación, me parece que debería ser obligatorio que los dos equipos tengan disponibles ambos juegos de uniforme, tanto el de local como el de visitante. Así debería estar en los estatutos para evitar todo lo que pasó. Como dije, ni en las canchas abiertas se ven estas situaciones”, concluyó Porras.