Puro Deporte

Partido Sporting-Liberia sí se jugará: al final solo van a cambiar las medias

Después de un atraso de más de una hora, el partido entre Sporting y Liberia tiene nuevo horario para su arranque

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Por Juan Diego Villarreal
15/04/2026, Guanacaste, Liberia, Estadio Edgardo Baltodano Briceño, final del torneo de copa entre el Deportivo Saprissa y Sporting FC.
Sporting FC jugará ante Liberia este martes con camiseta celeste y pantaloneta blanca, pero utilizará medias negras. (Jose Cordero/José Cordero)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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