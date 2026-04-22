Partido Sporting-Liberia sí se jugará: al final solo van a cambiar las medias

Sporting FC jugará ante Liberia este martes con camiseta celeste y pantaloneta blanca, pero utilizará medias negras.

El partido entre Sporting FC y Municipal Liberia, correspondiente a la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026, finalmente se jugará este martes 21 de abril.

Luego de llegar a un acuerdo entre ambas instituciones y con el aval del cuarteto arbitral, el compromiso se disputará a las 7:15 p. m.

Los locales jugarán con camiseta celeste, pantaloneta y medias negras, mientras que los liberianos vestirán completamente de blanco.

El encuentro se había suspendido porque, de acuerdo con el cuarteto arbitral, los uniformes eran muy similares y podían prestarse a confusión. En un principio, los locales jugarían con uniforme celeste en su totalidad y los pamperos completamente de blanco.

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