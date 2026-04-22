Partido entre Sporting y Liberia tiene nuevo horario para iniciar tras insólita suspensión

Confusión por los uniformes de Sporting contra Liberia. Esta es una composición hecha por Tigo Sports.

El partido entre Sporting FC y Municipal Liberia, programado para este martes a las 6 p. m. en el estadio Puente Piedra de Grecia, fue trasladado para las 7:15 p. m. según indicó Gustavo Chinchilla, gerente deportivo del cuadro griego.

“UNAFUT comunica que el partido se retrasará hasta las 7:15 p. m. para que los equipos puedan ajustar la indumentaria a solicitud de arbitraje. De no llegarse a un acuerdo se trasladará para este miércoles 22 de abril a las 4 p. m.”, se indicó a los medios de prensa.

Hanzer Zúñiga, gerente deportivo del cuadro pampero, comentó en Tigo Sports que el encuentro está suspendido debido a que los uniformes son muy similares, tras la revisión del árbitro Pablo Camacho.

“Es una situación inusual. La programación de los partidos se hace 10 días antes. El problema es que los árbitros indicaron que los uniformes son muy similares. Nosotros decidimos jugar con uniforme blanco y ellos con el celeste”, comentó Zúñiga en entrevista con Tigo Sports.

Por su parte, Gustavo Chinchilla, gerente de Sporting, indicó que su equipo tiene previsto jugar con uniforme celeste y blanco, tal como se había establecido. Además, señaló que no pueden utilizar el uniforme negro, ya que no cuentan con la numeración completa.