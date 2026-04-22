Puro Deporte

Partido entre Sporting y Liberia tiene nuevo horario para iniciar tras insólita suspensión

El partido ente Sporting y Municipal Liberia, estaba programado para las 6 p. m., pero se suspendió por una extraña razón

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Por Juan Diego Villarreal
Confusion por los uniformes Sporting contra Liberia
Confusión por los uniformes de Sporting contra Liberia. Esta es una composición hecha por Tigo Sports. (Captura de Pantalla Tigo Sports/Captura de Pantalla Tigo Sports)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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