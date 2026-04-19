Puro Deporte

Con un Leonel Moreira salvador, Sporting sacó la victoria de visita ante Puntarenas FC

Con una actuación salvadora de Leonel Moreira y un golazo, Sporting se impuso de visita y sigue con posibilidades de clasificar

EscucharEscuchar
Por Isaac Vega
Sporting venció 1-2 a Puntarenas
Sporting venció 1-2 a Puntarenas de visita en el "Lito" Pérez. (Prensa Puntarenas/Prensa Puntarenas)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sporting FCPuntarenas FCTorneo Clausura 2026
Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.