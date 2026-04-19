Con un Leonel Moreira salvador, Sporting sacó la victoria de visita ante Puntarenas FC

Sporting venció 1-2 a Puntarenas de visita en el "Lito" Pérez.

Sporting FC viajó al estadio “Lito” Pérez en la jornada 16 del Clausura 2026, en busca de entrar en la lucha por la cuarta posición del torneo.

Además, los albinegros estaban a siete puntos del descenso y una victoria los distancia más del, hasta ahora, casi descendido Guadalupe.

En solo cinco minutos de juego, Mayron George le dio la ventaja a Sporting en un gol que los porteños pedían como jalón de camiseta, sin embargo, el árbitro Jonathan Leitón dio válida la conquista.

Tras la anotación, los chuchequeros se fueron al ataque y apareció una atajada salvadora del guardameta Leonel Moreira; el primer tiempo terminó con ventaja para los albinegros.

Al iniciar el segundo tiempo, los que anotaron fueron los porteños; al minuto 48′, un golazo del zurdo Farbod Samadian tras un rebote de un tiro de esquina, igualó el encuentro 1-1.

En el minuto 58′, Moreira volvió a evitar la anotación puntarenense y mantuvo vivas las esperanzas de Sporting.

Esperanzas que dieron frutos cuando al minuto 76′, un tiro libre atrás de la media luna de Ryan Bolaños puso el 1-2 para los visitantes.

En Sporting, el único amonestado fue el técnico Andrés Carevic, por protestar de manera intensa una jugada.

Al 90′ Moreira salvó de nuevo a Sporting; a una mano, sacó un tiro libre de Puntarenas que iba directo a la escuadra derecha.

Al 90+5′, Leitón dio el pitazo final y la falta de efectividad chuchequera causó que perdieran a pesar de tener múltiples ocasiones para el empate.

Si bien Sporting sigue con posibilidades de clasificar, necesitaría ganar sus partidos restantes ante Liberia y Herediano. Además, que Cartaginés pierda sus juegos restantes ante San Carlos en el “Fello” Meza, y ante Guadalupe en el “Colleya” Fonseca; así como Alajuelense y que San Carlos pierda al menos un juego.