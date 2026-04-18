Herediano vs. San Carlos: ¿A qué hora y por qué canal se miden el ‘Team’ y los ‘Toros del Norte’?

El Club Sport Herediano buscará consolidar su primer lugar en el Torneo Clausura 2026 ante un San Carlos que respira tras su último triunfo, el cual prácticamente le asegura la permanencia en la Primera División.

Los florenses, dirigidos por el técnico José Giacone, están muy cerca de asegurar el liderato, a falta de tres jornadas para que concluya la primera fase del campeonato.

El cuadro rojiamarillo, incluso, dependiendo del resultado del clásico nacional entre Alajuelense y Saprissa, podría asegurar desde este fin de semana una eventual final nacional, cuando restan dos fechas para el cierre del certamen.

Marcel Hernández y Brian Martínez comandarán las ofensivas del Herediano y San Carlos, respectivamente, este sábado en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara. (La Nación/La Nación/San Carlos)

¿A qué hora y por qué canal se puede ver el duelo entre Herediano vs. San Carlos?

El partido entre Herediano y San Carlos, que se disputará este sábado en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, se podrá ver por la señal de FUTV a las 8 p.m.

¿Cómo llega Herediano?

El Team llega como líder del Torneo Clausura 2026 con 31 puntos, seguido por Saprissa y Liberia con 27, Cartaginés con 26 y Alajuelense con 22.

¿Qué debe pasar para que Herediano asegure el primer lugar?

Si Herediano derrota a San Carlos, llegaría a 34 puntos. Si Saprissa pierde ante Alajuelense, se quedaría con 27 (igual que Liberia), por lo que la diferencia sería de siete unidades con sus más inmediatos perseguidores, cuando solo restan seis puntos en disputa.

Si el Team gana y Saprissa empata ante Alajuelense, los florenses tendrían 34 puntos y los morados 28, es decir, una diferencia de seis unidades. En este escenario, matemáticamente Herediano aún no aseguraría el primer lugar. En cuanto a la diferencia de goles, los rojiamarillos tienen +14, mientras que Saprissa registra +8.

¡Este sábado recibimos a San Carlos en nuestra CASA! 🏟️❤️💛



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¿Cómo llega San Carlos al duelo ante Herediano?

San Carlos viene de golear 4-0 a Guadalupe y quedó muy cerca de asegurar la permanencia. Incluso, cuando inicie el duelo ante Herediano a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado, el descenso de Guadalupe podría estar consumado.

Los sancarleños suman 33 puntos, mientras que Guadalupe tiene 24, es decir, una diferencia de nueve unidades, con nueve puntos aún en disputa. Si Guadalupe no vence este sábado a Pérez Zeledón, en un partido que arranca a las 4 p. m., descenderá automáticamente a la Liga de Ascenso.

¿Cuáles son los precios para el juego entre Herediano y San Carlos?

El valor de la entrada para ver el partido en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara es de ₡7.000 en gradería popular (niños gratis), mientras que en sombra el precio es de ₡11.000. Se pueden obtener en esta plataforma.

Árbitros del compromiso

El árbitro central será Pablo Camacho, asistido por Luis Granados y Diego Díaz. Cuarto árbitro: Deily Gómez. VAR: Keylor Herrera. AVAR: Williams Mattus.