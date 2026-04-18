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Herediano vs. San Carlos: ¿A qué hora y por qué canal se miden el ‘Team’ y los ‘Toros del Norte’?

Herediano y San Carlos se miden en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, con objetivos muy diferentes

Por Juan Diego Villarreal
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    El Club Sport Herediano buscará consolidar su primer lugar en el Torneo Clausura 2026 ante un San Carlos que respira tras su último triunfo, el cual prácticamente le asegura la permanencia en la Primera División.








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    HeredianoSan CarlosTorneo Clausura 2026Jornada 16
    Juan Diego Villarreal

    Juan Diego Villarreal

    Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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