Puro Deporte

Jafet Soto da emotivo mensaje por aniversario de Fuerza Herediana: ‘Hemos vivido juntos una etapa extraordinaria’

Jafet Soto envió un mensaje a los aficionados del Herediano, por los 13 años que cumple Fuerza Herediana, al frente del club

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Por Juan Diego Villarreal
conferencia de prensa Jafet Soto Molina Dt del Club Sport Herediano
Jafet Soto hizo un repaso del impacto de Fuerza Herediana en los 13 años que suma al frente del 'Team'. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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