Jafet Soto da emotivo mensaje por aniversario de Fuerza Herediana: ‘Hemos vivido juntos una etapa extraordinaria’

Jafet Soto hizo un repaso del impacto de Fuerza Herediana en los 13 años que suma al frente del 'Team'.

El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, dio a conocer un emotivo mensaje por los 13 años que cumple este 15 de abril Fuerza Herediana, sus conquistas y el futuro de la institución.

Jafet hizo un repaso de su paso por el club como dirigente, destacando el amor por los colores rojiamarillos, a pesar de las vicisitudes que se han presentado en la gestión del grupo que le dio un nuevo camino al Herediano.

“Todo tiene su tiempo. Hay cosas que solo se comprenden cuando se ha caminado lo suficiente, cuando la fe ha sostenido el paso y cuando el amor por estos colores ha sido más fuerte que cualquier dificultad”, inició Soto su mensaje.

El jerarca florense destacó a una institución centenaria y a una afición que jamás ha dejado de creer en el club, a pesar de las duras épocas deportivas y económicas por las que atravesó.

“Con los años, uno aprende que cada proceso, cada prueba y cada espera cumplen un propósito, aunque no siempre se entienda desde el principio. Por eso, hoy no se trata simplemente de un aniversario más de Fuerza Herediana al frente del Club Sport Herediano: se trata de trece años de convicciones firmes, de trabajo sin pausa, de decisiones que no siempre fueron fáciles”, indicó Soto.

La misiva prosigue: “Desde aquel 15 de abril de 2013, asumimos una misión tan exigente como apasionante: proteger al Herediano, fortalecerlo y llevarlo al lugar que su historia y su gente merecen. Al mirar hacia atrás, lo hacemos con orgullo, pero también con gratitud”.

El nuevo estaio Eladio Rosabal Cordero es el proyecto más ambicioso que desarrolló Fuerza Herediana. (La Nación/Cortesía: Herediano)

Paciencia y determinación

El dirigente florense destacó la paciencia y el trabajo continuo que se han llevado a cabo, a pesar de la sequía de títulos, las derrotas y una pandemia que atrasó la conclusión del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero.

“Hemos vivido juntos una etapa extraordinaria, marcada por títulos nacionales, conquistas internacionales, Supercopas, el campeonato del equipo femenino y un proceso de modernización que ha transformado al club dentro y fuera de la cancha”, agregó en su carta a la afición.

“Pero esta historia no se explica únicamente desde los trofeos; también la sostienen los sacrificios, los momentos de prueba y la paciencia de entender que las obras verdaderamente grandes no se levantan de un día para otro”.

Más allá de sus detractores, Jafet insistió su compromiso con un club al cual se ha entregado para sacarlo adelante, junto con dirigentes como Orlando Moreira y Aquil Alí, quienes se han esmerado por llevarlo a buen puerto.

“A esta institución me ha tocado servirla desde distintos lugares: como jugador, como dirigente, como presidente, como gerente y también como director técnico. Y quiero decirlo con absoluta honestidad: cada vez que asumí una responsabilidad adicional, lo hice consciente del peso que eso implicaba y del momento particular que atravesaba el club”, recordó Soto.

“Sé que muchos lo han interpretado de otra manera; sé que algunos han creído que obedecía a un interés personal. No ha sido así. Siempre fue por amor a esta camiseta, por lealtad a esta institución y por la convicción de que al Herediano no se le puede dar la espalda cuando más necesita a los suyos”.

Jafet también agradeció a los aficionados florenses por el respaldo recibido y por creer en el proyecto.

“Quiero agradecer también el respaldo recibido durante todos estos años. El cariño, la fe y la confianza de tanta gente herediana han sido un sostén inmenso en los momentos más duros. Nada de lo construido habría sido posible sin una afición que acompaña, exige, defiende y ama al Herediano con lealtad e identidad”, afirmó.

Finalmente, reiteró el compromiso por la conclusión del nuevo estadio Rosabal Cordero y la transformación de la institución.

“Si hubo un momento que nos dolió de verdad, fue la despedida del estadio Eladio Rosabal Cordero. Ver desaparecer esa casa cargada de memoria, de gloria y de sentimiento no fue fácil para nadie. Lo hicimos, sin embargo, convencidos de que Heredia y el Herediano merecen un hogar a la altura de lo que son”.

“La espera ha sido larga, y lo sabemos. Pero cuando se construye algo tan significativo para una institución tan grande, también hay que tener la humildad de entender que todo llega cuando debe llegar. Y hoy, en este aniversario, tenemos la certeza de que ese momento se acerca: la nueva casa de don Eladio está por abrir sus puertas a la familia herediana”, concluyó Soto, agradeciendo a sus aficionados.