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Jafet Soto: ‘Podría defender a todos (miembros del Comité Ejecutivo) menos a uno’

El jerarca del Herediano y miembro de la Fedefutbol, Jafet Soto, salió al paso de los detractores del actual Comité Ejecutivo

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Por Juan Diego Villarreal
21/11/2025. Conferencia de prensa con Jafet Soto. Estadio Carlos Alvarado, Heredia.
Jafet Soto aseguró que cada Comité Ejecutivo de la Fedefutbol debe hacerse responsable de sus aciertos y errores. (Lilly Arce/Lilly Arce)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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