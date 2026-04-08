Jafet Soto: ‘Podría defender a todos (miembros del Comité Ejecutivo) menos a uno’

El presidente del Club Sport Herediano y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Jafet Soto Molina, fue tajante al defender la gestión del grupo liderado por Osael Maroto.

Jafet, quien se distingue por su verbo directo y confrontativo, hizo frente a los detractores de la actual dirigencia, sobre la que recae la eliminación de Costa Rica de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Eso sí, dejó claro que estaba anuente a dar la cara por sus compañeros, a excepción de uno que siempre lo critica.

“Los mismos que ahora están matando a este Comité Ejecutivo son los mismos que no hicieron esos procesos. Fueron los que no clasificaron a mundiales menores. Dejaron tiradas las selecciones menores. Yo no tengo la culpa de que no sepan hacer procesos ni planificaciones”, aseguró Soto.

El dirigente rojiamarillo indicó que tiene clara cuál es la responsabilidad del actual Comité Ejecutivo, pero tampoco está dispuesto a cargar con errores y pésimas decisiones del pasado que incidieron en la no clasificación al próximo mundial.

“¿Nosotros qué culpa tenemos de 10 años de no hacer nada, de 10 años donde solo interesaba ir al Mundial? No se ha hecho un análisis profundo de nuestras clasificaciones a los anteriores mundiales. Hay decisiones que no se tomaron a tiempo, que no se tomaron a la ‘herediana’, pero soy solo un voto, yo no mando, no decido en la Federación”, agregó Soto.

Jafet Soto y sus responsabilidades

Jafet desmintió que siempre quiera llevar la voz cantante en la Fedefútbol o sacar provecho en beneficio del Herediano, como algunos compañeros lo han querido hacer ver.

“Hay miembros que dicen que yo tengo injerencia en la Federación, como don Leo (Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés), quien siempre sale echándome la culpa a mí. Por eso prefiero hablar como presidente del Herediano, porque puedo hacerlo con propiedad, al haber ganado muchas cosas sin estadio, construyendo uno y seguimos ganando”, agregó Soto.

Se intentó localizar al jerarca del Cartaginés, para conocer su opinión de las palabras de Jafet Soto, pero al cierre de esta nota, no había contestado el mensaje que se le dejó en su teléfono celular.

Para Jafet Soto, la Federación perdió tiempo en años anteriores al no contar con un verdadero director deportivo, ni planificar a futuro, por lo que no considera justo que ahora se le achaquen los errores del pasado que culminaron con la eliminación rumbo al Mundial.

“Podría sentarme con esas personas que nos tiran con todo. No es que salí a defenderme; no debería hacerlo, o bien podría defender a todos menos a uno, del cual no tengo nada que decir”, afirmó Soto.

Jafet continuó al explicar: “Absolutamente nada, ni bueno ni malo, porque de mí esa persona solo ha dicho cosas malas. Menos a ese. A todos los demás miembros sí tengo que ponerme la mano en el corazón y decir: ¿qué culpa tenemos de 10 años de espera, de no decir nada y solo pensar en ir al Mundial?”

Según Jafet Soto, cada Comité Ejecutivo debe hacer un recuento de sus aciertos y fracasos y no señalar únicamente al actual, porque el mal que aqueja al fútbol nacional no es reciente.

“Cada Comité Ejecutivo se tragará lo que le toca. Nosotros nos tragamos la no clasificación a este Mundial, pero la situación ya venía enferma. Al barco se le estaba metiendo el agua, se venía hundiendo. Yo no me lavo las manos”, sentenció Soto.