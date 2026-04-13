Puro Deporte

Herediano busca dar el golpe final en un torneo que le sabe a revancha

El Herediano ya selló su boleto a las semifinales y ahora confía en dejarse el premio que todos quieren

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Por Juan Diego Villarreal
Cartago vs Herediano - Jornada 15 -Clausura 2026
El Herediano está muy cerca de asegurar el primer lugar del Torneo Clusura 2026, Los florenses ya sellaron su clasificación a semifinales. (Mayela Lopez/Mayela López)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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