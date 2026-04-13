Herediano busca dar el golpe final en un torneo que le sabe a revancha

El Herediano está muy cerca de asegurar el primer lugar del Torneo Clusura 2026, Los florenses ya sellaron su clasificación a semifinales.

El dejar atrás el fracaso de quedar fuera de las semifinales del Torneo Apertura 2025 fue el primer objetivo de los integrantes del Club Sport Herediano, al iniciar el Clausura 2026 y el cual lograron concretar tras derrotar al Cartaginés (1-2), y alcanzar su boleto a la segunda ronda del certamen.

Los florenses, con 31 puntos, fueron los primeros en asegurar un cupo en la siguiente fase y ahora esperan ratificar su primer lugar en los tres siguientes compromisos que les restan en el campeonato ante San Carlos, Pérez Zeledón y Sporting.

El Team aventaja por cuatro unidades al Saprissa, por cinco al Cartaginés y por siete al Municipal Liberia, por lo que, ganando los dos siguientes partidos, asegurarían jugar una gran final en casa en caso de no ganar la segunda fase.

No obstante, los jugadores del plantel florense no se confían y, luego de alcanzar la clasificación, saben que tienen pendiente quedarse con la cima del campeonato.

Para el lateral Yurguin Román, aún hay mucho camino por delante y no pueden relajarse tras alcanzar la clasificación a las semifinales.

“Lograr clasificar a las semifinales es el primer objetivo cumplido. Desde ese punto de vista estamos tranquilos, pero no es lo que queremos, pues el objetivo principal es el liderato. A eso estamos apuntando”, expresó Román.

Yurguin añadió que aún faltan tres partidos, por lo que deben jugar con la misma intensidad y tratar de sacar los resultados partido a partido.

“No podemos relajarnos ni pensar que ya todo está hecho. Todavía nos falta para asegurar el liderato. El sábado nos medimos a San Carlos y debemos continuar de la misma forma en que venimos jugando”, agregó Román.

Herediano; un equipo unido

Por su parte, Dany Carvajal, quien es el arquero con más vallas invictas en el Clausura 2026, con siete, aseguró que fue un golpe muy fuerte para el plantel quedar fuera de las semifinales en el Apertura 2025.

“Fue muy duro no clasificar a semifinales. Sabíamos la calidad que teníamos en el camerino y pecamos de sobrados, y lo pagamos caro. Cuando despertamos, faltando cinco partidos, no nos alcanzó y eso nos dolió mucho”, señaló Carvajal.

El guardameta confesó que el grupo se hizo la promesa de no confiarse y afrontar el cierre del campeonato con seriedad.

“Dentro del camerino hubo mucha autocrítica. Cada uno de nosotros ha puesto lo mejor. Ya sea Marcel (Hernández) con sus goles, el trabajo de la defensa o bien en mi caso manteniendo el marco en cero, lo hemos dado todo para cumplir con el objetivo de clasificarnos y quedarnos con el primer lugar”, enfatizó Carvajal.

Por su parte, el mexicano Sergio Rodríguez es del criterio de que deben poner los pies sobre la tierra para mantener el mismo ritmo y asegurar el primer lugar del torneo.

“No podemos relajarnos. Aún no hemos ganado nada. Debemos cerrar bien y amarrar cuanto antes el primer lugar. Este es un camerino muy unido y, luego de alcanzar la clasificación, estamos concentrados en el primer lugar. Cada uno ha puesto su granito de arena para alcanzar el objetivo”, concluyó Rodríguez.