Cartaginés vs. Herediano: ¿a qué hora y por qué canal ver el duelo por la cima del Clausura 2026?

El “Clásico provincial” entre el Club Sport Cartaginés y el Club Sport Herediano abrirá este viernes 10 de abril la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, con el objetivo claro de adueñarse de la cima del certamen.

Mientras los brumosos intentarán derrotar a los florenses para alcanzar el liderato, los rojiamarillos no pueden trastabillar si desean continuar en lo más alto del campeonato.

La diferencia de puntos entre ambos equipos obliga a sacar un triunfo para asegurar la primera casilla, máxime que el Deportivo Saprissa está a la expectativa y, dependiendo del resultado del domingo ante Liberia, podría variar la tabla de clasificación.

Cristopher Núñez y Marcel Hernández, afrontarán este viernes un decisivo "Clásico provincial", entre el Cartaginés y el Herediano. (Fotografías: La Nación/La Nación)

¿A qué hora y por qué canal ver el partido entre Cartaginés y Herediano?

El juego se disputará en el Estadio Rafael “Fello” Meza, en Cartago, a las 8 p. m., y se podrá seguir por la señal de FUTV.

¿Cómo llegan Cartaginés y Herediano al “Clásico provincial”?

El Herediano llega al compromiso como líder del Torneo Clausura con 28 puntos, seguido por Saprissa con 27, Cartaginés con 26, Municipal Liberia con 21, Alajuelense con 19 y Sporting FC con 18.

¿Cuál fue el último resultado del Cartaginés?

Los brumosos derrotaron 2-3 a Sporting FC como visitantes, en un partido muy disputado donde la gran figura fue Cristopher Núñez, quien marcó un doblete.

¿Cuál fue el último resultado del Herediano?

Los florenses vencieron 0-1 a Puntarenas FC en el estadio Miguel “Lito” Pérez, gracias a una anotación del cubano Marcel Hernández.

¿Cuáles partidos le restan al Cartaginés en el Torneo Clausura 2026?

Además del duelo ante Herediano, se enfrentará a Liberia (visita), San Carlos (casa) y Guadalupe FC (visita).

¿Cuáles partidos le restan al Herediano en el Torneo Clausura 2026?

Además de su partido ante Cartaginés, deberá medirse a San Carlos (casa), Pérez Zeledón (visita) y Sporting (casa).

Bajas en el Cartaginés Copiado!

El Cartaginés no podrá contar con su delantero Johan Venegas, quien aún se encuentra en recuperación de una lesión muscular.

Bajas en el Herediano Copiado!

Aarón Murillo será baja por una lesión en su pie derecho, mientras que el hondureño Getsel Montes es duda por una dolencia muscular.

¿Cuál será el cuarteto arbitral para el partido entre Cartaginés vs. Herediano?

El árbitro central será Adrián Chinchilla, asistido por Jeriel Valverde y Carlos Fernández. El cuarto árbitro será Marco Antonio. Árbitro VAR: Jesús Montero. AVAR: Christopher Ramírez.

¿Cuál será el precio de los boletos para el juego Cartaginés vs. Herediano?

Las entradas tendrán un valor que va desde los ₡5.000 en gradería popular a los ₡7.000 en gradería noreste a los ₡15.000 en palcos. Pueden adquirirse en las boleterías del Estadio Fello Meza de Cartago y en cscartagines.com/boleteria.