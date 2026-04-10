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Cartaginés vs. Herediano: ¿a qué hora y por qué canal ver el duelo por la cima del Clausura 2026?

Cartaginés y Herediano se enfrentan en un compromiso clave por la cima del Torneo Clausura 2026

Por Juan Diego Villarreal
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El “Clásico provincial” entre el Club Sport Cartaginés y el Club Sport Herediano abrirá este viernes 10 de abril la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, con el objetivo claro de adueñarse de la cima del certamen.








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Torneo Clausura 2026CartaginésHeredianoFecha 15
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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