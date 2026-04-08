Puro Deporte

José Giacone tiene muy claro cuál es el error que debe evitar Herediano en su duelo ante Cartaginés

El Herediano, del técnico José Giacone, visitará este viernes al Cartaginés con el objetivo de mantenerse como líder del Torneo Clausura 2026

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Por Juan Diego Villarreal
06/02/2026/ fotos de Jose Giacone director técnico de Herediano durante rueda de prensa / foto John Durán
José Giacone, técnico del Herediano, aseguró que tiene muy bien estudiado al Cartaginés, para no darle ventajas. (JOHN DURAN/John Durán)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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