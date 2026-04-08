José Giacone tiene muy claro cuál es el error que debe evitar Herediano en su duelo ante Cartaginés

José Giacone, técnico del Herediano, aseguró que tiene muy bien estudiado al Cartaginés, para no darle ventajas.

El técnico del Sport Herediano, José Giacone, aseguró que enfrentar al Cartaginés es prácticamente jugar una final, por lo que deben evitar cometer el mismo error que les complicó los compromisos ante Liberia, Saprissa y Alajuelense.

Los florenses enfrentarán a los brumosos este viernes 10 de abril a las 8 p. m. en el estadio Rafael Fello Meza, en Cartago, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, donde defenderán su liderato.

El Team llega ostentando el primer lugar con 28 puntos, mientras que los blanquiazules tienen 26. Por su parte, los morados suman 27, por lo que una derrota de los rojiamarillos no solo les haría perder el liderato, sino que incluso podría enviarlos al tercer lugar en caso de una victoria saprissista.

Es por esa razón que el estratega florense busca, a toda costa, evitar que su equipo reciba el primer gol y tenga que remar contra corriente, como les sucedió ante liberianos, pamperos y manudos.

En esos tres compromisos empezaron perdiendo. Solo ante Alajuelense lograron remontar y ganar el partido, mientras que frente a saprissistas y pamperos cayeron por la mínima (2-1). En su último partido, ante Puntarenas, marcaron primero y sumaron los tres puntos en una cancha muy difícil.

“Contra Liberia nos pasó dos veces, en el primer y segundo tiempo. Es algo que tenemos que corregir: salir a la cancha con otra intensidad, por lo que debemos estar muy enfocados. Porque sí, se nos complican los partidos al estar en desventaja. Lo asumimos como un error y debemos corregirlo”, declaró Giacone.

José Giacone y su estudio del Cartaginés

La mínima diferencia de puntos entre los tres primeros del campeonato hace que cada uno de los cuatro enfrentamientos que le restan —ante Cartaginés, San Carlos, Pérez Zeledón y Sporting— sea decisivo; de ahí que deban afinar diferentes aspectos en la zona defensiva para no verse sorprendidos.

Frente al cuadro brumoso, dirigido por el guatemalteco Amarini Villatoro, el timonel rojiamarillo confesó que vienen estudiando sus últimos cuatro partidos y también analizaron su más reciente enfrentamiento en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, en un duelo que se complicó mucho y que ganaron por la mínima (1-0).

“Es un partido determinante en nuestras aspiraciones, el cual tomamos con la seriedad y responsabilidad del caso. El grupo está trabajando correctamente. El otro día se ganó en Puntarenas un partido importantísimo, con mucho oficio”, comentó Giacone en la conferencia de prensa previa al duelo ante los de la Vieja Metrópoli.

El timonel argentino afirmó que no fue un partido vistoso para el espectáculo, pero hay compromisos que deben jugarse de determinada manera. La cancha y las condiciones del clima complicaron aún más el accionar, pero se logró imponerse a todas las vicisitudes que se presentaron.

“Lo hicimos de forma correcta y los jugadores lo entendieron. Eso también es parte de la motivación para mantener el primer lugar en un campo complicado. Entendemos lo que viene ante Cartago: son dos equipos que llegan bien, que han estado luchando por la punta en el torneo, y confiamos en que podemos hacer un buen partido”, concluyó Giacone.