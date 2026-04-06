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José Giacone no deja de mirar al costado y se prepara para las cuatro finales que le restan

El Herediano recuperó el liderato del Torneo Clausura 2026 y está frente a cuatro finales para mantenerse en la cima del certamen

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Por Juan Diego Villarreal
José Giacone Entrenador de Herediano Torneo Clausura 2026 Juego ante Guadalupe FC (0-2) 4 de marzo del 2026 Cortesía: Guadalupe
José Giacone mantiene al Herediano como líder del Torneo Clausura 2026. (La Nación/Cortesía: Guadalupe)







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José GiaconeHeredianoTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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