José Giacone no deja de mirar al costado y se prepara para las cuatro finales que le restan

El Club Sport Herediano venció 0-1 al Puntarenas FC en el estadio Miguel “Lito” Pérez y retomó el liderato del Torneo Clausura 2026, sin mostrar señales de debilidad frente a sus perseguidores.

Los florenses, bajo el mando del técnico José Giacone, se juegan cuatro finales en el cierre del certamen. Llegaron a 28 puntos, seguidos por el Deportivo Saprissa con 27 y el Cartaginés con 26, por lo que la presión será mayúscula en la recta final.

El cuadro rojiamarillo se medirá el próximo viernes 10 de abril al Cartaginés en el estadio Rafael “Fello” Meza, a partir de las 8 p. m. Posteriormente, recibirá a San Carlos, visitará a Pérez Zeledón y cerrará la primera fase frente al Sporting FC.

“Debemos estar tranquilos con el tema de la ansiedad. Obviamente no te voy a decir que no vemos de reojo a los otros equipos, pero tenemos que hacer nuestro trabajo, lo que nos compete a nosotros, para que el equipo salga con determinación, convencido de poder obtener los resultados que necesitamos”, aseguró Giacone.

El estratega del Team indicó que deben aprovechar al máximo los días de trabajo previo a los partidos, como lo hicieron ante Puntarenas, donde demostraron ser eficientes tanto en defensa como en ataque, con la cuota goleadora de Marcel Hernández.

“Es una fase que trabajamos bien (la defensa). Estudiamos bastante a Puntarenas. Sabíamos que este reducto es muy complicado y pienso que estuvimos a la altura para detener sus ataques. Pienso que en el primer tiempo, de haber sido más precisos, no por merecimientos ni por dominio del juego, sino por las situaciones claras que generamos, pudimos haber anotado”, añadió Giacone.

Para José Giacone, el trabajo colectivo en el cuadro florense ha sido clave para el buen rendimiento, aunque también destacó la contundencia de Marcel Hernández, quien suma ocho anotaciones.

“En el segundo tiempo, gracias a Dios, Marcel (Hernández) metió el gol y supimos neutralizar a Puntarenas FC, que es un equipo complicado, para llevarnos estos tres puntos que nos mantienen en la punta. Todos son jugadores importantes, pero él es el goleador gracias a su capacidad y al trabajo colectivo”, concluyó Giacone.