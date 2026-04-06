Marcel Hernández le devuelve el liderato al Herediano

El delantero porteño Renzo Carballo controla el balón ante la marca de Keysher Fuller. Herediano derrotó 0-1 al Puntarenas FC y recuperó el liderato del Torneo Clausura 2026.

Una vez más, el delantero cubano Marcel Hernández demostró su gran olfato goleador y apareció cuando más lo necesitaba su equipo, para definir un partido que se le complicaba al Club Sport Herediano.

El artillero florense anotó un gran gol al minuto 52 para darle el triunfo al Team por 0-1 sobre el Puntarenas FC, en el estadio Miguel Lito Pérez, y devolverle el liderato del Torneo Clausura 2026, que en la fecha 14 tuvo al Cartaginés y al Saprissa como líderes transitorios.

Sin embargo, fue el conjunto florense el que se quedó con el primer lugar al cierre de la jornada dominical, gracias al tanto de Marcel, quien llegó a ocho anotaciones y se consolida como el goleador del Clausura 2026.

La acción llegó cuando Hernández recibió el balón de Darryl Araya frente al área, dejó atrás al hondureño Wesly Decas y remató cruzado con pierna derecha para hacer imposible el vuelo del meta Adonis Pineda.

El triunfo, sin duda, llena de confianza al cuadro florense, que vuelve a ganar de visita y ahora tendrá que enfrentar el próximo viernes al Cartaginés, en el estadio Rafael Fello Meza de Cartago, a las 8 p. m.

Será un duelo más que decisivo por la cima del campeonato, cuando solo restan cuatro juegos para que termine la primera fase.

Los florenses llegaron a 28 puntos, por 27 del Saprissa y 26 del Cartaginés.

Team vs. Puerto; un duelo trabado

La primera parte fue muy trabada por las constantes faltas en ambos bandos y las pocas llegadas al marco contrario, lo que evidenció un duelo insulso y de escasas emociones.

Cada equipo intentó imponer sus condiciones en el terreno de juego, demostrando deseos y sacrificio, pero faltó talento y, sobre todo, dinámica que les permitiera llegar con claridad al área contraria. El partido fue lento y muy cortado.

La mejor opción de la etapa inicial la tuvo el cuadro porteño al minuto 35, tras una gran acción ofensiva: Raheem Cole ganó por la banda derecha en velocidad y cedió a Kliver Gómez, quien remató; Dany logró rechazar el balón en primera instancia y posteriormente se quedó con él ante un nuevo intento de Gómez.

En el complemento, el Team fue mucho mejor. Luego de la conquista de Marcel Hernández y con el marcador a su favor, empezó a tomar el control, reforzó su parte baja y le cedió la pelota a un cuadro chuchequero que nuevamente no tuvo argumentos para igualar el marcador.

Los porteños mantienen su caída libre en el certamen al sumar cinco partidos sin ganar y, prácticamente, con esta derrota se despiden de la lucha por un puesto en la zona de clasificación, al acumular apenas 15 unidades.

A lo largo del torneo, la inconstancia fue la carta de presentación de los areneros, que tras su victoria ante Alajuelense (2-0) el pasado 28 de febrero dependían de sí mismos para luchar por ese boleto.

En los últimos tres compromisos en el estadio Lito Pérez, solo lograron un punto de nueve posibles, dejando en evidencia su irregularidad, la cual los alejó de las primeras posiciones del certamen. Las lesiones también fueron determinantes para dejarlos sin opciones de pelear por algo más en el campeonato.

El partido Copiado!

7:09 p.m. Herediano gana al Puntarenas y recupera el liderato Copiado!

El Club Sport Herediano derrotó 0-1 al Puntarenas FC y recuperó el liderato del Torneo Clausura 2026, gracias a u gol de Marcel Hernández. Los florenses llegaron a 28 puntos y dejaron atrás al Saprissa con 26 y el Cartaginés con 26.

6:38 p.m. Herediano se aferra al liderato Copiado!

El Herediano en la segunda parte tiene mejor dinámica tras la anotacion del cubano Marcel Hernández. El Team mejoró en su dinámica y posesión de la pelota, frente a un cuadro porteño que no encuentra el camino al marco de Dany Carvajal. La victoria momentánea de 1-0 le devuelve el liderato a los florenses.

6:20 p.m. Marcel Hernández anota golazo Copiado!

El cubano Marcel Hernández marca un golazo al minuto 52, tras sacar un potente remate desde fuera del área y pone al ganar 0-1 al Herediano sobre el Puntarenas FC, Marcel se consolida como el goleador de certamen con ocho goles.

¡El de siempre haciendo lo de siempre! 🔥



Golazo de Marcel Hernández. ✅ pic.twitter.com/OFAXFHO39d — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 6, 2026

6:12 p.m. Inicia la etapa complementaria en el Lito Pérez Copiado!

El Puntarenas FC y el Herediano reanudan las acciones en el estadio Miguel Lito Pérez. El partido se mantiene 0-0, por pocas acciones ofensivas.

5:55 p.m. Finaliza la primera parte en el Lito Pérez Copiado!

Después de 10 minutos de reposición, concluye la primera parte con un empate 0-0 entre Puntarenas FC y Herediano. El partido es lento y muy cortado, en una cancha complicada por un terreno de juego seco y muy irregular.

El guardameta Dany Carvajal sale a despejar un balón que pretendía el delantero puntarenense Raheem Cole. (Cortesía: Joseph Moya/Puntarenas FC/La Nación)

5:39 p.m. Dany Carvajal salva al Team Copiado!

El arquero Dany Carvajal, en doble intervención, salvó al Herediano al minuto 35, luego de una gran acción ofensiva del cuadro porteño. Raheem Cole ganó por la banda derecha en velocidad y cedió a Kliver Gómez, quien remató y Dany logró rechazar el balón en primera instancia y posteriormente se dejó el balón ante un nuevo intento de Gómez.

5:30 p.m. Juego de pocas emociones Copiado!

El compromiso entre el Puntarenas FC y el Herediano se mantiene 0-0. Cada equipo intenta iimponer sus condiciones en el terreno de juego. Cada equipo muestra deseos, entre y sacricio, pero falta talento y sobre todo dinámica que les permita llegar con claridad al área contraria. El partido fue lento y muy cortado.

5.12 p.m. Puntarenas FC y Herediano buscan abrir el marcador Copiado!

El Puntarenas FC y el Herediano buscan el marco contrario, intentando abrir la cuenta en un juego que aún no tiene un dominador claro. El juego se suspendió por algunos minutos para atender al arquero florense Dany Carvajal, pero sin mayores problemas ṕara el arquero.

El lateral porteño Ignacio Gómez es marcado por el volante herediano Gabriel Sibaja. Ambos mantuvieron un duelo muy disputado. (Cortesía: Joseph Moya/Puntarenas FC/La Nación)

5 p.m. Arranca el duelo Herediano vs. Puntarenas FC Copiado!

El Puntarenas FC y el Herediano inician su compromiso en el estadio Miguel Lito Pérez. Los florenses necesitan ganar para volver a la cima del Torneo Clausura 2026, tras las victorias de Cartaginés y el Deportivo Saprissa.

4:40 p.m. Así alinea Puntarenas FC ante Herediano Copiado!

Adonis Pineda; Farbod Samadian, Wesly Decas, Hiram Muñoz, Kliver Gómez, Ignacio Gómez, Ulises Carballo, Randy Taylor, Raheem Cole, Daniel Colindres y Renzo Carballo D. T. César Alpízar

4: 50 p.m. Así alinea Herediano ante Puntarenas FC Copiado!

Dany Carvajal; Keysher Fuller, Keyner Brown, Everardo Rubio y Sergio Rodríguez; Darryl Araya, Eduardo Juárez y Gabriel Sibaja; Elías Aguilar y Rándall Leal; y Marcel Hernández. D. T. José Giacone.

La previa Copiado!

El Torneo Clausura 2026 se reanuda este domingo tras el parón por la fecha FIFA, y el Club Sport Herediano tendrá una complicada visita al estadio Miguel Lito Pérez para enfrentar al Puntarenas FC.

Los florenses, bajo el mando del técnico argentino José Giacone, se preparan para disputar la jornada número 14 con el objetivo de recuperar el liderato del certamen, luego de que Cartaginés retomara la cima tras vencer el jueves pasado 2-3, como visitante, al Sporting FC en el estadio Puente Piedra de Grecia.

Cuando restan solo cinco fechas para la finalización de la fase regular del torneo, la lucha por quedarse con la primera posición está al rojo vivo, por lo que el Team no puede trastabillar si desea pelear por el primer lugar.

José Giacone, técnico del Herediano y César Alpízar, entrenador del Puntarenas FC, se enfrentan por cuarta vez en el 2026. (Fotografías:: Mayela López_Rafael Pacheco/La Nación)

¿A qué hora y por qué canal se podrá observar el duelo entre Puntarenas FC y Herediano?

El compromiso se disputará a partir de las 5 p. m. en el estadio Miguel “Lito” Pérez de Puntarenas y se transmitirá por la señal de Tigo Sports.

¿Cómo llega Puntarenas FC?

El cuadro porteño, del técnico César Alpízar, viene de ser eliminado del Torneo de Copa en la tanda de penales por Sporting (1-4), luego de empatar ambos partidos de la serie 1-1.

Además, suma cuatro encuentros sin ganar en el campeonato nacional. Su última victoria fue el 28 de febrero frente a Alajuelense (2-0), en el estadio Lito Pérez.

¿Cómo llega Herediano?

El Team llega como sublíder del Clausura 2026 al contabilizar 25 puntos, uno menos que Cartaginés, que tiene 26. Mientras tanto, Saprissa suma 24, y Alajuelense, Municipal Liberia y Sporting registran 18.

Los florenses requieren de la victoria para recuperar el primer lugar y no depender de ningún otro resultado. En su última presentación dieron una exhibición de efectividad al derrotar en casa 2-1 a Alajuelense, recuperándose así de dos derrotas consecutivas.

Bajas en Puntarenas FC

Los porteños aún no pueden contar con los volantes Andrey Mora y José Eduardo Leiva por lesión, quienes fueron figuras determinantes en torneos anteriores.

Bajas en Herediano

Los rojiamarillos perdieron al volante Aarón Murillo por el resto de la temporada, luego de que el mediocampista tuviera que someterse a una cirugía en su pie derecho. Por su parte, recuperaron al defensor Keyner Brown tras superar una dolencia muscular.

Serie particular

El Puntarenas FC y el Herediano se han enfrentado en tres oportunidades en el 2026. Por el Torneo Clausura 2026 los rojiamarillos derrotaron 2-1 a los porteños en casa. Mientras tanto, por el Torneo de Copa los florenses ganaron 1-0 en el estadio Carlos Alvarado, pero cayeron 3-0 en el Lito Pérez, quedando eliminados en cuartos de final.

¿Cuáles serán los árbitros del compromiso?

El partido será dirigido por el árbitro Juan Gabriel Calderón, asistido por William Andrés y Juan Carlos Mora, mientras que el cuarto árbitro será Deily Gómez. El árbitro VAR será Yazid Monge y el AVAR, Víctor Ramírez.