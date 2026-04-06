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Marcel Hernández le devuelve el liderato al Herediano

Una solitaria anotación del cubano Marcel Hernández le permite al Herediano recuperar el liderato del Torneo Clausura 2026

Por Juan Diego Villarreal
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Puntarenas FC vs. Herediano Torneo Clausura 2026 Renzo Carballo Keysher Fuller 5 de abril del 2026 Cortesía: Joseph Moya/Puntarenas FC
El delantero porteño Renzo Carballo controla el balón ante la marca de Keysher Fuller. Herediano derrotó 0-1 al Puntarenas FC y recuperó el liderato del Torneo Clausura 2026. (Cortesía: Joseph Moya/Puntarenas FC/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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