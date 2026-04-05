José Giacone presenta una novedad ante Puntarenas FC y además deja en el banco a uno de sus seleccionados

El entrenador José Giacone buscará el triunfo con el Herediano, de visita ante el Puntarenas FC.

El entrenador del Club Sport Herediano, el argentino José Giacone, presenta una novedad y deja en el banquillo a uno de sus seleccionados para su compromiso de este domingo ante Puntarenas FC, a las 5 p.m. en el estadio Miguel Lito Pérez, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

Eduardo Juárez tomó el lugar de Allan Cruz, quien había sido titular ante Alajuelense tras la lesión en el pie derecho de Aarón Murillo y es novedad en el cuadro florense.

Por su parte, Giacone alineó a Keysher Fuller por el carril derecho en lugar de Haxzel Quirós. Fuller, mundialista en Catar 2022, había sido titular frente a Alajuelense y este domingo repite ante los porteños. Mientras tanto, Quirós, indiscutible durante la primera vuelta y seleccionado nacional, queda como suplente esperando una oportunidad.

El Team alinea ante los porteños con Dany Carvajal; Keysher Fuller, Keyner Brown, Everardo Rubio y Sergio Rodríguez; Darryl Araya, Eduardo Juárez y Gabriel Sibaja; Elías Aguilar, Rándall Leal y Marcel Hernández. D. T. José Giacone.

Los florenses dejan en el banquillo a Haxzel Quirós, Allan Cruz, Luis Ronaldo Araya, Yeltsin Tejeda, Emerson Bravo, Yurguin Román, José de Jesús “Tepa” González, Jurguens Montenegro, Daniel González y Anthony Walker.