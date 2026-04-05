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José Giacone presenta una novedad ante Puntarenas FC y además deja en el banco a uno de sus seleccionados

El técnico del Herediano, José Giacone, mueve las fichas para enfrentar a Puntarenas con la mira en el liderato

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Por Juan Diego Villarreal
Herediano vs Liberia
El entrenador José Giacone buscará el triunfo con el Herediano, de visita ante el Puntarenas FC. (Mayela López/Mayela López)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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