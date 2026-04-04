Semana Santa nos deja un nuevo líder del Torneo Clausura 2026, ¿cuándo se completa la fecha 14?

El volante saprissista, Mariano Torres y el generaleño, Kendall Porras, serán figuras este domingo en el duelo Saprissa vs Pérez Zeledón.

El Torneo Clausura 2026 continúa este domingo 5 de abril con la fecha 14, luego del parón por la fecha FIFA, que incluyó la Semana Santa, periodo en el que la Selección Nacional tuvo actividad con el debut del técnico argentino Fernando Batista.

La Tricolor, el viernes 27 de marzo, igualó 2-2 en un partido amistoso contra Jordania y cayó estrepitosamente el martes 31 de marzo por 5-0 frente a Irán.

Pero regresado a nuestra Primera División, el primer duelo en el reinicio del campeonato se celebró el pasado jueves 2 de abril, cuando Sporting perdió 2-3 ante Cartaginés en el estadio Puente Piedra de Grecia.

Los tantos de los griegos fueron anotados por Alexander López y Josimar Méndez, mientras que los blanquiazules lo hicieron con goles de José Mora y dos anotaciones de Christopher Núñez.

Los brumosos, con su triunfo, son los nuevos líderes del Clausura 2026 al contabilizar 26 puntos, aunque con un partido más. Superan al Herediano, que suma 25 unidades. Deportivo Saprissa tiene 24 y Alajuelense 18, mismos puntos que registran Municipal Liberia y Sporting FC.

La fecha 14 del Torneo Clausura 2026 arrancó el pasado 2 de abril, con el triunfo del Cartaginés 2-3, en casa del Sporting FC. (Cortesía: Unafut/La Nación)

Este sábado no habrá fútbol de la máxima categoría, por lo que el Deportivo Saprissa abre la jornada dominical cuando enfrente al Municipal de Pérez Zeledón a las 3 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa. El juego se podrá observar por FUTV.

Mientras tanto, el Club Sport Herediano también tendrá una salida complicada al medirse ante Puntarenas FC en el estadio Miguel Lito Pérez, a las 5 p. m. Este compromiso se podrá seguir por la señal de Tigo Sports.

La jornada se cierra con el compromiso entre Liga Deportiva Alajuelense y Guadalupe FC, a las 7 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto. El duelo se podrá ver por FUTV.

El último juego de la fecha será este lunes 6 de abril, cuando Municipal Liberia se mida a San Carlos en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia, a las 8 p. m. El partido se transmitirá por FUTV.