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Semana Santa nos deja un nuevo líder del Torneo Clausura 2026, ¿cuándo se completa la fecha 14?

El Torneo Clausura 2026 continúa con la jornada 14, luego del parón por la fecha FIFA

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Por Juan Diego Villarreal
Pérez Zeledón vs Saprissa. Jornada seis
El volante saprissista, Mariano Torres y el generaleño, Kendall Porras, serán figuras este domingo en el duelo Saprissa vs Pérez Zeledón. (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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