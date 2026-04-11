Herediano denuncia que le quebraron el parabrisas al autobús que trasladaba al equipo

Así quedó el parabrisas del autobús que transportaba al Club Sport Herediano, luego de las pedradas lanzadas por la afición del Cartaginés

El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto, denunció este viernes que aficionados del Cartaginés lanzaron pedradas contra el autobús que transportaba al equipo, al llegar al estadio Rafael Fello Meza, para el partido contra los brumosos.

En las fotografías se puede observar el parabrisas delantero del autobús quebrado, así como rayones y golpes en la carrocería.

Aficionados del Cartaginés rayaron la carrocería del Club Sport Herediano (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Lamentablemente, lanzaron pedradas contra el bus y quebraron el parabrisas. Ya los comisarios del partido (Diego Vargas) y de seguridad (Fabrizio Chaves) tomaron nota de lo sucedido”, comentó Soto.