Herediano denuncia que le quebraron el parabrisas al autobús que trasladaba al equipo

El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto, denunció este viernes que aficionados del Cartaginés lanzaron pedradas contra el autobús que transportaba al equipo, al llegar al estadio Rafael Fello Meza, para el partido contra los brumosos.
En las fotografías se puede observar el parabrisas delantero del autobús quebrado, así como rayones y golpes en la carrocería.
Lamentablemente, lanzaron pedradas contra el bus y quebraron el parabrisas. Ya los comisarios del partido (Diego Vargas) y de seguridad (Fabrizio Chaves) tomaron nota de lo sucedido”, comentó Soto.