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Herediano denuncia que le quebraron el parabrisas al autobús que trasladaba al equipo

La agresión contra el autobús del Herediano se dio al ingreso al estadio Rafael Fello Meza

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Por Juan Diego Villarreal
Dañan bus de Heredia
Así quedó el parabrisas del autobús que transportaba al Club Sport Herediano, luego de las pedradas lanzadas por la afición del Cartaginés (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)







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Jafét SotoDestrucción del autobús del HeredianoCartaginésTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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