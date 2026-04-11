Puro Deporte

José Giacone apuesta por la continuidad en la alineación de Herediano ante Cartaginés

El técnico del Herediano, José Giacone, apostó por la regularidad en su oncena estelar ante Cartaginés

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Por Juan Diego Villarreal
Miguel Segura Herediano, Giacone
Diego Giacone y José Giacone están al frente del Club Sport Herediano. (Jose Cordero/Archivo)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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