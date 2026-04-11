José Giacone apuesta por la continuidad en la alineación de Herediano ante Cartaginés

Diego Giacone y José Giacone están al frente del Club Sport Herediano.

El técnico del Club Sport Herediano, José Giacone, alineó este viernes ante el Cartaginés el mismo once inicial que utilizó frente al Puntarenas FC, en lo que representa un partido crucial por el liderato del Torneo Clausura 2026.

En el compromiso ante los porteños, Giacone alabó el sacrificio de sus jugadores y los premió dándoles nuevamente la oportunidad, con el fin de brindarles continuidad en el cierre del campeonato.

Herediano alineó frente al Cartaginés con: Dany Carvajal, Keyner Brown, Everardo Rubio, Keysher Fuller, Darryl Araya, Sergio Rodríguez, Eduardo Juárez, Gabriel Sibaja, Rándall Leal, Elías Aguilar y Marcel Hernández.

El estratega José Giacone dejó en el banco a Haxzel Quirós, Allan Cruz, Luis Ronaldo Araya, Yeltsin Tejeda, Emerson Bravo, Getsel Montes, Yurguin Román, José de Jesús González, Daniel González y Anthony Walker.