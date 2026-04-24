Tigo Sports transmitirá su último partido en el fútbol nacional

La jornada 18 del Torneo de Clausura 2026 marcará la despedida de Tigo Sports como tal en partidos del fútbol nacional.

¿Cómo? En vista de que ninguno de los equipos de Tigo Sports estará en semifinales, la última transmisión de esta televisora como tal será este domingo, a las 4 p. m., en el partido entre Puntarenas FC y Saprissa, en la “Olla Mágica”.

Antes de eso, este viernes, ese canal televisará el juego de trámite entre San Carlos y Pérez Zeledón, a las 7 p. m., en el Estadio Carlos Ugalde, en Ciudad Quesada.

Recuerde que para cuando se ponga en marcha el próximo campeonato nacional, Fox ya habrá entrado oficialmente en funciones tanto en Costa Rica como en el resto de Centroamérica.

Fue el pasado 13 de abril cuando Fox Latin America anunció el lanzamiento del canal Fox en Centroamérica, previsto para el mes de mayo, como parte de la adquisición de la programación y producción local de Tigo Sports en la región.

Según la empresa que entra a competir en la región y que busca fichar a más clubes, esta operación permitirá a Fox fortalecer su presencia en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, ampliando su infraestructura, capacidades de producción y conexión con las audiencias locales.

“En Costa Rica, la nueva propuesta de FOX consolida una sólida oferta de fútbol centroamericano, que incluye derechos exclusivos de equipos de la Liga Promérica, además de ligas completas como la Primera División de El Salvador y la Liga Panameña de Fútbol”, indicó Fox a través de un comunicado cuando anunció su llegada a Centroamérica.

Además, indicó que ese portafolio local se complementa con destacados derechos internacionales, entre ellos la Premier League, UEFA Europa League, Bundesliga (a partir de la temporada 2026–27), Liga MX y la Saudi Pro League, así como un amplio catálogo de fútbol femenil de México y Europa.

Adicionalmente, Fox ofrecerá en la región más de 800 eventos deportivos en vivo al año en disciplinas como MLB, PFL (artes marciales mixtas), lucha libre AAA, NASCAR Cup Series, Fórmula E, WRC, WEC y deportes colegiales de la Big Ten Conference, ampliando significativamente la oferta deportiva disponible para el público costarricense.

Los contenidos estarán disponibles a través del canal de televisión de paga Fox en Centroamérica, la plataforma gratuita Tubi AVOD y, próximamente, mediante Fox+ y el servicio directo al consumidor Fox One.

La jornada 18 del Torneo de Clausura 2026