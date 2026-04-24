Puro Deporte

Tigo Sports transmitirá su último partido en el fútbol nacional

La jornada 18 del Torneo de Clausura 2026 marcará la última puesta al aire de Tigo Sports en un partido de campeonato nacional

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Por Fanny Tayver Marín
Tigo Sport, micrófono
Tigo Sports pronto se transformará en Fox. (Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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