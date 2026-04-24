Todo se define al mismo tiempo: guía de TV para no perderse nada en jornada de sentencia del Clausura 2026

La jornada 18 del Torneo de Clausura tendrá tres partidos simultáneos, en un cierre más que interesante.

La última jornada de la fase regular del Torneo de Clausura 2026 tendrá fútbol viernes, sábado y domingo. Habrá partidos que no definen nada, pero el suspenso real se centra en los tres duelos que obligatoriamente deben disputarse a la misma hora por lo que está en juego.

Eso lleva a las televisoras a tomar decisiones, porque de los encuentros que deben ser simultáneos, los derechos de transmisión de dos partidos son de FUTV.

¿Dónde se verán los partidos entonces? La jornada empieza este viernes 24 de abril, con el pulso entre San Carlos y Pérez Zeledón, programado para las 7 p. m., en el Estadio Carlos Ugalde. Ese duelo se verá por Tigo Sports. Para ambos clubes, será la despedida del torneo y el inicio de las vacaciones.

Otro partido en el que ya todo está resuelto se efectuará el sábado y será entre el equipo que ya está sembrado en una eventual gran final y un conjunto al que los números no le alcanzaron para más.

Ese duelo sabatino entre Herediano y Sporting se disputará a las 8 p. m., en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara. Y será transmitido por FUTV.

Mientras que el domingo, tres partidos se efectuarán a las 4 p. m. y convoca a dos clubes que ya están en semifinales, pero su posición en la tabla puede variar.

También cita a otros dos equipos que llegan con opciones de quedarse con el último boleto a “semis”; participará un club que ya no tiene nada que perder ni nada que ganar. Y será la despedida del conjunto que solo duró un año en la Primera División y desde el miércoles sentenció su retorno a Segunda.

El partido entre Puntarenas FC y el Deportivo Saprissa se efectuará en la “Olla Mágica” y será el último juego de la Primera División que se transmita por Tigo Sports, porque a partir del próximo torneo, Fox ya entrará en función.

Guadalupe y Cartaginés protagonizarán un partido decisivo, donde los brumosos con un empate o una victoria estarán en la otra fase del Torneo de Clausura 2026; pero si los de la Vieja Metrópoli pierden y la Liga gana en Liberia, el cuadro de Amarini Villatoro quedaría fuera.

Ese juego que marca la despedida de Guadalupe pasará por la pantalla de FUTV.

Mientras que en la Ciudad Blanca, Liberia y Liga Deportiva Alajuelense protagonizarán un partido llamativo, en el que podría darse la condena o el milagro de la Liga.

La única fórmula para que los rojinegros sigan en la lucha es si se imponen ante el inspirado equipo de José Saturnino Cardozo y Cartaginés cae en la casa de Guadalupe.

El partido entre Liberia y Alajuelense se transmitará en televisión abierta, como en los viejos tiempos, a través de Repretel, por Canal 6.

La jornada 18 del Torneo de Clausura 2026