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Todo se define al mismo tiempo: guía de TV para no perderse nada en jornada de sentencia del Clausura 2026

Conozca los canales y los horarios para ver la jornada 18 del Torneo de Clausura 2026, con tres partidos simultáneos

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Por Fanny Tayver Marín
La jornada 18 del Torneo de Clausura tendrá tres partidos simultáneos, en un cierre más que interesante.
La jornada 18 del Torneo de Clausura tendrá tres partidos simultáneos, en un cierre más que interesante. (John Durán, Piedra Photo y Prensa Liberia/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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