Municipalidad de Montes de Oca busca videos para dárselos al OIJ sobre incidente de Alejandro Bran

La Municipalidad de Montes de Oca emitió un pronunciamiento sobre el altercado que se presentó durante la madrugada del lunes en Los Yoses, específicamente en las inmediaciones de un establecimiento comercial, y que es donde el carro de Alejandro Bran habría recibido varios impactos de bala.

Según detalla la Municipalidad, de acuerdo con el reporte recibido, aproximadamente a la 1:42 a. m. se alertó sobre presuntas detonaciones de arma de fuego en la zona.

“La seguridad privada de un establecimiento comercial de la zona, informó que se había presentado una situación de tensión entre dos grupos de personas dentro del local, lo que motivó su retiro del sitio”, versa en el comunicado.

También indica que, posteriormente, ya en las afueras, se habrían producido las detonaciones.

“Igualmente se detectaron indicios en vía pública compatibles con evidencia balística, los cuales fueron debidamente reportados”, añade el texto.

Además, la Municipalidad informó que el Centro de Monitoreo se encuentra realizando el respaldo y resguardo de las grabaciones de cámaras de video ubicadas en el sector, “con el fin de poner esta información a disposición del OIJ y contribuir activamente con la investigación en curso”.

“Por tratarse de un caso en investigación, la Municipalidad se abstiene de brindar mayores detalles en resguardo del proceso judicial. Se reitera el compromiso institucional de apoyar a las autoridades competentes y velar por la seguridad de la comunidad”, detalló la Municipalidad de Montes de Oca.

Mientras las autoridades investigan el caso, Fernando Batista llamó a cuentas a Alejandro Bran, porque hace unas semanas ya habían sostenido una conversación y el técnico de la Selección de Costa Rica le dijo que no lo quería en más polémicas.

El técnico de la Tricolor tomó la decisión de sacarlo de la concentración. El futbolista de la Liga quedó desconvocado para los amistosos de la Mayor contra Colombia e Inglaterra.

“Se determinó qué, en este momento, no se reúnen las condiciones para su continuidad dentro del grupo”, aseguró la Federación Costarricense de Fútbol en su pronunciamiento, una vez que indicó que el futbolista dejaba de formar parte del grupo de convocados.

Mientras que en Alajuelense, aunque el club no se pronuncia de manera formal, el club también podría tomar decisiones ante esta nueva polémica en la que está inmiscuido Alejandro Bran.

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