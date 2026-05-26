Puro Deporte

Municipalidad de Montes de Oca busca videos para dárselos al OIJ sobre incidente de Alejandro Bran

La Municipalidad de Montes Oca difundió un comunicado sobre el incidente con presuntas detonaciones en Los Yoses

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Alejandro Bran es uno de los integrantes de la Selección de Costa Rica. El equipo patrio llegó a la Copa Oro en un vuelo chárter.
Alejandro Bran otra vez se vio envuelto en una polémica. (Prensa FCRF/Fotografía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseSelección de Costa RicaAlejandro Bran
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.