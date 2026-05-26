¿Alejandro Bran entrenó con la Selección de Costa Rica esta noche? Esto se sabe sobre la situación del jugador

Alejandro Bran está convocado para los amistosos de la Selección de Costa Rica ante Colombia e Inglaterra.

¿Qué pasa con Alejandro Bran? En las últimas horas empezaron a circular rumores sobre un problema en el que supuestamente se habría visto envuelto el mediocampista de Liga Deportiva Alajuelense y de la Selección de Costa Rica.

¿Se trata de otro caso de indisciplina? ¿El futbolista le está haciendo frente a un problema personal? ¿Le sucedió algo a su vehículo? Esas preguntas no tienen una respuesta clara en este momento pero circulan versiones por redes sociales.

Una de las versiones se refiere a un supuesto incidente en el que su vehículo habría recibido disparos la madrugada del domingo.

Lo confirmado hasta ahora es que el futbolista tenía que presentarse este lunes al Proyecto Gol, al entrenamiento de la Selección de Costa Rica, pactado para las 6 p. m.

El futbolista acudió a la práctica y fue parte de la sesión de la Tricolor junto a los otros jugadores convocados por Fernando Batista que se encuentran en el país, según pudo confirmar La Nación.

Sobre el supuesto incidente de este fin de semana, la delegación de la Fuerza Pública de Montes de Oca confirmó que en la madrugada del domingo hubo un incidente con detonaciones, sin heridos.

Además, en esa dependencia indicaron a La Nación que manejan poca información del caso, porque cuando llegaron al lugar, solo encontraron varios casquillos. Ya no estaban los involucrados, ni ningún carro con impactos de bala. Además, desconocen la identidad de las personas que estuvieron envueltas en el incidente.

La Nación también efectuó una consulta a Liga Deportiva Alajuelense a través de su oficina de prensa, a las 6 p. m. de este lunes, para ver si en el club tienen conocimiento de si sucedió alguna situación con Alejandro Bran, debido al ruido en redes sociales que lo señalan de manera directa.

Si bien es cierto, el futbolista se encuentra de vacaciones con el equipo —aunque está en la Tricolor—, el club debe estar al tanto de cualquier situación grave, al tratarse de su patrón.

Sin embargo, a la hora de publicación de este artículo -lunes por la noche- no se había generado ninguna respuesta por parte de Alajuelense. Además, el futbolista tampoco se ha pronunciado.

Lo único confirmado hasta ahora es que Alejandro Bran se entrenó este lunes por la noche con la Selección de Costa Rica.

La Tricolor se enfrentará contra Colombia el 1.° de junio en Bogotá; mientras que el duelo frente a Inglaterra será el 10 de junio en Estados Unidos.