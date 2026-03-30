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¿Alajuelense debe hacer pública la sanción de Alejandro Bran? Esto dice Fausto González desde la perspectiva legal

Fausto González emitió un criterio sobre el caso de Alejandro Bran y cómo se maneja la indisciplina en el fútbol nacional

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Por Fanny Tayver Marín
Fausto González explicó por qué sancionar a un futbolista no es tan fácil como muchos piensan.
Fausto González explicó por qué sancionar a un futbolista no es tan fácil como muchos piensan. (Rafael Pacheco y Fanny Tayver/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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