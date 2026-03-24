Alejandro Bran vuelve a dar de qué hablar: vea lo que hizo

Óscar Ramírez será quien decida cuándo se reincorpora Alejandro Bran al primer equipo y cuándo volver a jugar.

Alejandro Bran otra vez se manifestó a través de su cuenta de Instagram sin necesidad de pronunciar o escribir alguna palabra.

El mediocampista de Liga Deportiva Alajuelense, quien —según el capitán Celso Borges se encuentra arrepentido— después del escándalo de indisciplina del jueves anterior y que hasta requirió la intervención de la Fuerza Pública, tomó otra decisión.

Después de que el viernes pasado quitó su fotografía de perfil en Instagram y en su lugar se veía un círculo negro; el futbolista de la Liga ahora otra vez le puso una imagen suya a su cuenta.

El volante aparece dentro de un ascensor, sonriente y con una camisa de Mike Tyson, haciéndose una fotografía él mismo, con celular en mano.

¿Qué puede significar eso? Según el Chat GPT, depende mucho del contexto, pero en general ese tipo de cambio en redes sociales suele interpretarse como una señal emocional o un mensaje indirecto.

Ahí se detalla que un fondo negro de perfil casi siempre se asocia con luto o duelo por la muerte de alguien; así como una tristeza profunda o un momento difícil.

También dice que cuando se trata de un problema público, ese cambio suele ser más intencional y comunicativo, aunque no diga nada directamente.

Quitar el fondo negro y volver a una foto normal generalmente se puede interpretar como un intento de cerrar un tema y empezar de nuevo.

También puede ser bajar la intensidad, aunque el problema no esté del todo resuelto y proyectar que se sigue adelante.

“Si hubo críticas o polémica, puede ser un mensaje de que ya no se quiere alimentar eso. No necesariamente significa que todo esté bien. Muchas veces es solo un cambio de lo que muestra, no de lo que realmente pasa”, indicó el Chat GPT.

Lo anterior podría ser la explicación a esas decisiones de Alejandro Bran, al cambiar su fotografía de perfil por un fondo negro el viernes pasado; y volver a colocar su imagen a inicios de esta semana. Eso sí, solo el propio futbolista sabrá el significado real.

Alejandro Bran empezó a descontar el castigo por su acto de indisciplina, pues se entrena con el equipo Sub-21 hasta nuevo aviso, le aplicaron el reglamento disciplinario y el sábado pasado estuvo fuera de lista en el partido que Alajuelense perdió en la casa de Herediano.

Esa noche, en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, el gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela, dijo que la decisión de cuándo se reintegrará al primer equipo y reaparecerá en lista es propia y exclusiva del técnico Óscar Ramírez.

Alajuelense en este momento se encuentra en una pausa por la gira de la Selección de Costa Rica a Turquía para los amistosos contra Jordania e Irán. Además, la Liga quedó fuera del Torneo de Copa, así que de momento no tiene partidos en estos días.

Los rojinegros volverán a jugar hasta el próximo 5 de abril (Domingo de Resurrección), cuando reciban a Guadalupe en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Vea el antes y el después de Alejandro Bran en su Instagram

Así se ve ahora la cuenta de Instagram de Alejandro Bran. (Instagram Alejandro Bran/Instagram Alejandro Bran)

Alejandro Bran otra vez tiene foto de perfil en su cuenta de Instagram. (Instagram Alejandro Bran/Instagram Alejandro Bran)

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