Alejandro Bran empieza a descontar su castigo: esto dijo Carlos Vela

Alejandro Bran se perdió su primer partido con Liga Deportiva Alajuelense como castigo tras su acto de indisciplina.

Liga Deportiva Alajuelense llegó al Estadio Carlos Alvarado sin Alejandro Bran para el partido contra Herediano. Tampoco hizo el viaje Kenneth Vargas, quien se encuentra lesionado; pero al igual que su amigo inseparable, el extremo está sancionado por el club.

Ellos no se encuentran con el primer equipo, como parte de las sanciones internas adoptadas por el club, según confirmó el gerente deportivo del club, Carlos Vela, a raíz del escándalo de indisciplina del jueves pasado, que puso a la Liga en boca de todos.

Antes del partido, el mexicano atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión y dijo que lo de estos futbolistas son situaciones distintas, que al final coincidieron, pero “los dos estuvieron sujetos al manual de comportamiento del club”.

“Las determinaciones que se tomaron son de uso interno, la verdad es que no queremos hacerlas públicas. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que los jugadores están conscientes, ellos saben que cometieron un error, los errores traen consecuencias y ellos las están asumiendo con madurez”, manifestó Carlos Vela.

Sin embargo, afirmó que tampoco “vamos a crucificar a nadie”, porque son muchachos con antecedentes deportivos exitosos, de Selección Nacional y con buen rendimiento.

“Tienen que aprender de la situación que vivieron y seguramente para su futuro y para el fútbol costarricense, si ellos logran asimilar el error que cometieron y corregir, será bueno para todos”, aseguró.

En redes sociales algunas personas empezaron a especular que había dos jugadores más implicados en este escándalo de indisciplina. Sin embargo, Carlos Vela dijo de forma rotunda: “Son solo ellos dos”.

Hace seis meses ya se había presentado otra situación con los cuatro futbolistas que se fueron de fiesta horas antes de viajar a Honduras. Según Carlos Vela, “la historia se cuenta sola”.

Indicó que después de ese incidente, el equipo acumuló 18 partidos sin perder y que “los involucrados no volvieron a tener un solo acto de indisciplina”.

Añadió que lamentablemente volvió a suceder con otros dos compañeros y él cruza los dedos para que la película sea la misma.

“Los involucrados están conscientes, con mucha madurez están asumiendo las consecuencias de sus acciones y los vamos a tener de vuelta en algún momento, esperando que el equipo quede fortal ecido, que aprendan ellos mismos de ello y que podamos decir en un tiempo a futuro que no han vuelto a tener indisciplina”, reseñó.

Cuando le consultaron a Carlos cuál es el plazo de la sanción o hasta cuándo estarán fuera del equipo, aseguró que en realidad eso es una decisión de Óscar Ramírez. Así que cuando vuelvan a aparecer en lista, será porque el entrenador así lo determinó.

“En el semestre pasado, con la indisciplina que hubo, hay que darles mucho acompañamiento, son muchachos jóvenes, de 23, 22, 21 años. En este caso Bran un poco más grande, pero no pasa de los 25 y yo creo que hay que acompañarlos, guiarlos y orientarlos”, citó.

Y que de la mano con eso, hay sanciones y consecuencias de los actos, como parte del aprendizaje.

“Aquí lo importante es no tropezar con la misma piedra y si ojalá que todos experimentáramos en cabeza ajena, pero a veces sabemos que no es así. Y que si se vuelve a dar un caso, que no sea con los mismos. Lo que no debe pasar es que los mismos jóvenes tropiecen con la misma piedra”, comentó Carlos Vela.

¿Cómo está Alejandro Bran? Copiado!

Esa fue una de las últimas preguntas que le formularon al gerente deportivo de la Liga.

“Claramente está afectado, ha sido muy duro asimilarlo a nivel público y mediático, y por supuesto que está consciente y hasta arrepentido, entendido la gravedad de lo que hizo”, respondió Carlos Vela.

Añadió que el futbolista se siente con ganas de enmendar el error, trabajar, corregir y volver a ganarse el lugar que tenía.

“La disciplina no se cruza, el manual de comportamiento es innegociable y eso necesita acompañamiento, guía, orientación y educación para que lo hagan suyo y no sea un sacrificio, sino una pauta de comportamiento natural”, concluyó Carlos Vela.