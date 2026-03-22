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Alejandro Bran empieza a descontar su castigo: esto dijo Carlos Vela

Carlos Vela respondió en qué momento volverán a convocatoria los sancionados Alejandro Bran y Kenneth Vargas

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Por Fanny Tayver Marín
Alejandro Bran firmó por un año con Liga Deportiva Alajuelense. Él llegó en condición de préstamo.
Alejandro Bran se perdió su primer partido con Liga Deportiva Alajuelense como castigo tras su acto de indisciplina. (Prensa Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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