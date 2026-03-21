Herediano vs. Alajuelense: Hora y canal para ver un partido muy esperado en medio del escándalo de indisciplina

El Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense protagonizan la noche de este sábado 21 de marzo un partido atractivo de la jornada 13 del Torneo de Clausura 2026. El juego está pactado para las 8 p. m., en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

El Team vuelve a jugar en su casa, después de que ahí mismo perdió hace una semana frente al Municipal Liberia de José Saturnino Cardozo (1-2). Además, recuerde que con ese resultado y otros marcadores, los rojiamarillos cedieron el liderato y se encuentran con un punto menos que Cartaginés.

“Tuvimos una semana para mentalizarnos y trabajar en cancha. Liga Deportiva Alajuelense es un rival directo, los vamos a enfrentar en casa y vamos a hacer todo lo posible para ganarle”, expresó el técnico florense, José Giacone.

Alajuelense llega al “Rosabalito” pocas horas después de que se desató un nuevo escándalo de indisciplina en el equipo, en el que Alejandro Bran y Kenneth Vargas resultaron sancionados.

La Liga ganó en su última presentación en el campeonato nacional ante Pérez Zeledón (3-0) y el martes pasado se despidió de la Copa de Campeones de Concacaf en un duelo que parecía que se extendería a tiempos extra, pero que LAFC ganó el juego y la serie a falta de minuto y medio para el final.

El partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense corresponde a la jornada 13 del Torneo Clausura 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“De la seguidilla de partidos que hemos tenido es el último que nos queda (antes del parón) y en este momento el más importante. Heredia tal vez ya sabemos que es un grupo ideado para buscar los campeonatos y que viene de dos pérdidas, eso lo hace más peligroso”, citó Óscar Ramírez.

En una tabla de posiciones que no admite ningún tipo de pestañeo, el campeón nacional llega al partido de esta noche en la cuarta casilla, con 18 puntos en 12 presentaciones.

La tabla de posiciones antes del partido Herediano vs. Alajuelense Copiado!

Posición Partidos Puntos Diferencia gol 1. Cartaginés 12 23 +3 2. Herediano 12 22 +11 3. Saprissa 12 21 +3 4. Alajuelense 12 18 +5 5. Liberia 13 18 -2 6. Sporting 13 18 -2 7. San Carlos 12 17 0 8. Puntarenas FC 13 15 0 9. Guadalupe 13 10 -11 10. Pérez Zeledón 12 9 -7

¿Dónde puedo ver el partido Herediano vs. Alajuelense? Copiado!

El partido entre Herediano y Alajuelense será transmitido por FUTV.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y que una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido en su emisora de preferencia, porque Columbia (98.7 FM), Monumental (93.FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Actual (107.1 FM) cuentan cuentan con los derechos de transmisión.

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¿Qué Liga se verá esta noche? Óscar Ramírez responde Copiado!

“La que venía jugando, la de los tres partidos, la de los partidos contra LAFC. Ta vez, sabiendo que con Heredia estamos más parejos en algunos temas individuales, Heredia tiene sus particularidades también, pero el tema con LAFC era la calidad de los muchachos que tienen”, expresó Óscar Ramírez.

El “Macho” aseguró que no era sencillo intentar controlar a jugadores como Son Heung-min y Denis Bouanga con sus individualides sobresalientes.

Óscar Ramírez piensa que Liga Deportiva Alajuelense puede seguir posicionándose mejor en la tabla. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Con Heredia estamos a nivel de lo que es el fútbol de Costa Rica. Iremos allá a buscar ganar, lo ideal sería esos tres puntos, que nos daría un aventón muy importante, nos acercaría mucho a ellos y estaríamos ahí en la pelea y hasta dependiendo de otros resultados, pensando en los primeros lugares”, aseguró el técnico de Alajuelense.

José Giacone: ‘Nos hicimos los reclamos’ Copiado!

De acuerdo con el timonel florense, Herediano siempre está obligado a ganar, y aún más en los compromisos en casa, donde no pueden dar ventajas.

“Tuvimos un par de derrotas; hablamos de eso a lo interno, nos hicimos los reclamos y analizamos las responsabilidades de cada uno. Debemos dejar esas dudas de lado para el día del partido y llegar con toda la determinación de no cometer los mismos errores”, declaró Giacone.

José Giacone sabe que su equipo necesita volver al triunfo. (Mayela López/Mayela López)

Añadió que por la experiencia y bagaje del técnico Óscar Ramírez, se pueden esperar sorpresas y no pueden confiarse si desean salir con un marcador favorable.

“Óscar siempre trata de sorprender con pequeños detalles. Cambió el sistema por el rival que les ha tocado. En la Concacaf ha sido más conservador por la calidad del oponente. Nosotros trataremos de neutralizarlos e imponer nuestro estilo para poder ser dominantes”, enfatizó Giacone.

Los audios de Herediano que circularon la noche antes Copiado!

En la víspera del partido entre Herediano y Alajuelense, el cuadro rojiamarillo apeló a la creatividad y en sus redes sociales difundió unos audios de tres jugadores: Marcel Hernández, Dany Carvajal y Darril Araya.

“Tenemos un partido muy importante y somos conscientes de lo que eso significa, jugar en el Carlos Alvarado con ustedes en la grada es algo que nos motiva muchísimo. Vamos a salir a darlo todo, pero queremos hacerlo junto a usted”, expresó Marcel Hernández.

Un mensaje similar pronunció Dany Carvajal en su audio: “Siempre necesitamos de ustedes, de la afición, que estén ahí apoyándonos en nuestro estadio, así que los esperamos, no falten, va a ser un gran partido”.

Dany Carvajal, Darril Araya y Marcel Hernández tienen un mensaje para ustedes ❤️💛



MAÑANA TODOS JUNTOS EN EL ESTADIO APOYANDO AL TEAM 💪 pic.twitter.com/WW3e54SXgv — Club Sport Herediano (@csherediano1921) March 21, 2026

El otro futbolista que también grabó un mensaje de voz fue Darril Araya, quien manifestó: “Sabemos lo que significa este partido para todos y por eso nos hemos preparado de la mejor manera, pero también sabemos que con ustedes en la gradería somos mucho más fuertes, así que los esperamos, vamos con todo”.

¿Cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas? Copiado!

Este es el precio de las entradas para el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Herediano/Prensa Herediano)

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(La Nación/Fotografía)

Los árbitros del partido Herediano vs. Alajuelense Copiado!

Josué Ugalde al centro, asistido por Enmanuel Alvarado y Marvin Meza. Cuarto árbitro: Cristopher Ramírez. VAR: Jesús Montero. AVAR: Rigo Prendas.

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