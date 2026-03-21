Herediano vs. Alajuelense: Hora y canal para ver un partido muy esperado en medio del escándalo de indisciplina

El Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense juegan esta noche en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara

Por Fanny Tayver Marín
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El Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense protagonizan la noche de este sábado 21 de marzo un partido atractivo de la jornada 13 del Torneo de Clausura 2026. El juego está pactado para las 8 p. m., en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.








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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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