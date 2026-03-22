Óscar ‘Macho’ Ramírez vuelve a tomar decisiones en Alajuelense

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez y Wardy Alfaro confían en que Liga Deportiva Alajuelense sacará el resultado que pretenden en la visita a Herediano.

Óscar “Macho” Ramírez dijo que a pesar del escándalo de indisciplina no podía detenerse y prefería concentrar sus pensamientos en el partido de este sábado entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.

Así que el técnico de los rojinegros tuvo que tomar decisiones de nuevo y lo hizo para el juego de esta noche en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

Se trata de un juego al que ambos equipos llegan con la necesidad de ganar.

La Liga tiene esa firme intención porque después de que en un momento parecía que hasta ponía en peligro sus opciones de clasificar, ahora los rojinegros ven que el liderato no se percibe imposible. Pero para eso, necesitan la victoria.

Mientras que Herediano viene de dos derrotas consecutivas en el campeonato nacional. Eso presagia un partido bueno.

Óscar Ramírez encara el encuentro con este once titular: Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar, Santiago van der Putten, Rónald Matarrita, Celso Borges, Creichel Pérez, Anthony Hernández, Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar.

Además, la Liga tiene como opciones de cambio a Bayron Mora, Deylan Paz, Rashir Parkins, Elián Quesada, Deylan Aguilar, Isaac Badilla, Ethan Barley, José Alvarado, Joel Campbell y Markus Brown.

Jeison Lucumí, Alexis Gamboa y Malcon Pilone se encuentran en proceso de recuperación.

Kenneth Vargas también sigue en terapia, pero además se encuentra separado del primer equipo, al igual que Alejandro Bran, por el sonado caso de indisciplina que explotó el jueves pasado en las filas del campeón nacional.

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