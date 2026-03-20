¿Y ahora qué hizo Alejandro Bran? Futbolista de Alajuelense tomó una decisión

Alejandro Bran se manifestó a través de su Instagram sin necesidad de decir nada.

Alejandro Bran volvió a llamar la atención en su cuenta de Instagram. Esta vez no fue por dar una versión del escándalo que protagonizó el jueves en la madrugada, que requirió hasta la intervención de la Fuerza Pública y borrar el escrito horas después.

Luego de un día en el que tuvo que dar explicaciones en Liga Deportiva Alajuelense y que fue separado del primer equipo hasta nuevo aviso por su caso de indisciplina —se entrenará con el equipo U-21 a cargo de Bryan Ruiz—, el mediocampista tiene que afrontar las consecuencias de sus actos.

Porque lo castiga la Liga, pero también fue borrado de la lista de Selección de Costa Rica que entregará Fernando Batista para los partidos amistosos en las fechas FIFA de marzo.

¿Y ahora qué hizo Alejandro Bran? El futbolista quitó su fotografía de perfil en Instagram y en su lugar ahora se ve un círculo negro.

Así se ve ahora la cuenta de Instagram de Alejandro Bran. (Instagram Alejandro Bran/Instagram Alejandro Bran)

Esa práctica resulta común entre deportistas cuando no la pasan bien en lo emocional. Y pareciera que eso es lo que ocurre en el caso del futbolista de la Liga.

Tradicionalmente, el color negro se asocia con el luto. Muchas personas cambian su foto a un fondo negro cuando fallece un familiar o un ser querido.

Puede ser también una señal visual de que la persona está pasando por un momento difícil, una depresión o simplemente quiere comunicar que “no está disponible” en el plano emocional.

Otras personas ponen ese fondo negro cuando quieren tomarse un respiro de las redes sociales sin llegar a cerrar su cuenta. Es como si se tratara de manifestar que sigue ahí, pero que nadie lo vea. Es común verlo en personas que quieren reducir su huella digital temporalmente.

En este caso, solo Alejandro Bran sabrá el significado exacto, pero lo cierto del caso es que en lugar de su fotografía de perfil, lo que sale en su cuenta de Instagram es un círculo negro.

Detención de Alejandro Bran de Alajuelense

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