Puro Deporte

¿Y ahora qué hizo Alejandro Bran? Futbolista de Alajuelense tomó una decisión

Alejandro Bran optó por aplicar un cambio radical en medio del escándalo de indisciplina

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense vs. Saprissa
Alejandro Bran se manifestó a través de su Instagram sin necesidad de decir nada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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