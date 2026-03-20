Puro Deporte

Escándalo de Alejandro Bran: ya están las primeras sanciones de Alajuelense e involucran también a otro jugador

‘La Nación’ conoció cuáles son las primeras medidas de Liga Deportiva Alajuelense por el caso de Alejandro Bran; hay otro futbolista involucrado

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Por Fanny Tayver Marín
Ambiente en el CAR, llegada de jugadores y expectativa por posible llegada de Alejandro Bran
Liga Deportiva Alajuelense se entrenó este jueves 19 de marzo en el Centro de Alto Rendimiento. Y en la práctica no estuvieron Alejandro Bran ni Kenneth Vargas, pero los dos sí se encontraban en el complejo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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