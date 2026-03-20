Escándalo de Alejandro Bran: ya están las primeras sanciones de Alajuelense e involucran también a otro jugador

Liga Deportiva Alajuelense se entrenó este jueves 19 de marzo en el Centro de Alto Rendimiento. Y en la práctica no estuvieron Alejandro Bran ni Kenneth Vargas, pero los dos sí se encontraban en el complejo.

Liga Deportiva Alajuelense no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la reunión que tuvo el gerente deportivo del club, Carlos Vela, con Alejandro Bran; así como las primeras decisiones adoptadas de inmediato tras un nuevo caso de indisciplina en las filas del campeón nacional.

Fuentes a lo interno del club contaron a La Nación lo ocurrido este jueves 19 de marzo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares; horas después de que Alejandro Bran protagonizó un escándalo en Núcleo, en La Sabana, como se llama el condominio donde vive.

Lo del mediocampista va más allá de las quejas de los vecinos por ruido y por desobedecer a la seguridad interna en el parqueo privado de ese condominio en el que reside, una situación que hasta ameritó la intervención de la Fuerza Pública.

Alejandro Bran no se entrenó este jueves con sus compañeros de Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Varias horas después del incidente, empezaron a circular videos del futbolista, exaltado y descrito por la Fuerza Pública como “muy agresivo”. Ahí se ve como si el jugador no estuviera en sus cinco sentidos.

También aparecieron fotografías de lo que aparentemente fue la noche anterior, donde se ve a Alejandro Bran junto a su inseparable amigo Kenneth Vargas, quien se lesionó en el partido ante San Carlos en Ciudad Quesada.

Mientras que Óscar Ramírez planifica entrenamientos en la tarde para priorizar el descanso de sus hombres ante todo el trajín que han tenido, esas salidas nocturnas que se extienden por horas van en contra de eso.

¿Cuáles son las decisiones que tomó Alajuelense? La Nación supo que la Liga aplicará el reglamento interno a los dos futbolistas: Alejandro Bran y Kenneth Vargas.

La primera decisión es que este jueves ninguno de los dos se entrenó con el resto de sus compañeros. Según una de las fuentes consultadas, de momento ellos “están separados del grupo”. Y así se mantendrán hasta nuevo aviso.

Aparte de eso, a los dos futbolistas les dijeron que tenían que ir al camerino y darle la cara a todos los demás integrantes del equipo y disculparse por lo ocurrido.

Este jueves fue muy movido en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), luego del escándalo de Alejandro Bran. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

También se aplicará la multa correspondiente, que sería alta, y que fue la misma decisión adoptada por la Liga hace seis meses, con los cuatro futbolistas que se fueron de fiesta la noche previa a un viaje a Honduras para encarar un partido de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Otra fuente indicó a La Nación que el manejo interno de este caso sería muy similar a ese caso de Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar.

Y es que se trata del segundo incidente de disciplina dentro del camerino en solo unos meses. Esta vez, involucra a uno de los jugadores más destacados el equipo en el actual semestre, como Bran, y a un refuerzo como Kenneth Vargas sobre el cual hay mucha expectativa.

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