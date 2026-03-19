¿Alejandro Bran quedará fuera del partido entre Herediano y Alajuelense? Esto dicen en la Liga

Alejandro Bran celebró su gol junto a Rashir Parkins y otros compañeros el pasado 10 de marzo. Nueve días después, el mediocampista protagonizó un escándalo.

Cuando se presentó el sonado caso de indisciplina en Liga Deportiva Alajuelense hace seis meses, y cuatro futbolistas se fueron de fiesta en la noche previa a un viaje a Honduras para un partido de la Copa de Campeones de Concacaf, la decisión inmediata del club fue bajarlos del avión.

En ese momento, Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar no viajaron con la Liga y durante algunos días se entrenaron con el equipo U-21. Después, se aplicó el reglamento interno. Aunque Alajuelense no confirmó montos, trascendió que habían recibido una multa alta.

¿Qué pasará ahora con Alejandro Bran? Cuando entró al aire en el programa 120 Minutos de Monumental, el gerente deportivo del club, Carlos Vela, habló de investigar lo ocurrido y aplicar el reglamento interno.

Esto ocurre a pocas horas de que Alajuelense visite a Herediano. En ese espacio le consultaron si con esto prácticamente se puede deducir que Bran no estará el sábado en convocatoria.

Ante esa pregunta, Carlos Vela dijo que hay que entender primero lo que pasó.

“No quiero adelantarme ni hacer un juicio prematuro, hay que respetar los pasos, creo que hay que llevar las cosas con madurez, con calma, con objetividad y en función de ello se tomarán las decisiones.

”No quiero adelantar nada respecto hasta entender todo, si ya habrá tiempo de explicar, pero no quiero pronunciarme de algo que no tenemos 100% los hechos”, aseguró Carlos Vela.

Después de participar en ese programa en Monumental, el mexicano también habló en Teletica Radio, donde Christian Sandoval, Gustavo López y otros periodistas dijeron que esa entrevista ya estaba pactada desde el día anterior para hablar sobre lo que fue la participación del equipo en Concachampions.

Pero surgió la situación de Alejandro Bran y que aprovechaban para abordar el tema.

Carlos Vela aseguró que creen mucho en la disciplina y en los valores, que van más allá del talento deportivo. Pero que pasan incidentes, como el del semestre pasado y que los ve la parte deportiva.

“Los asumo yo, conforme a un reglamento interno que desarrollamos todos juntos con los capitanes, con los jugadores, con el cuerpo técnico, todo mundo de acuerdo en las condiciones que establecimos y los jugadores han sido muy leales.

”Hoy estamos hablando de un incidente si de noche o de salidas, pero también las llegadas tardías, o una cosa que puede llegarse a presentar”, comentó Carlos Vela.

Añadió que existen pautas de comportamiento que en el club consideran lo mejor para la gestión colectiva del equipo con los retos deportivos que tienen y que para eso, necesitan regirse bajo comportamiento, que es conocido por todos.

Esas declaraciones las brindó Carlos Vela entre las 9:30 a. m. y las 10:30 a. m. y saltó la duda de si el mexicano ya había visto los videos que empezaron a circular durante la mañana, que comprometen al futbolista gritando al momento de su detención.

La oficina de comunicación de Alajuelense indicó que a ese momento el único video que había observado Carlos Vela fue el primero que circuló, después de las 8 a. m.

Pero que de igual manera, la posición sigue siendo la misma que el club giró a las 8:40 a. m.: “Estamos al tanto de lo ocurrido y procederemos a realizar la investigación correspondiente. Se analizará lo sucedido con base en el reglamento interno existente y se aplicará el mismo, según corresponda”.

Tanto en Monumental, como en Teletica Radio, Carlos Vela dijo que Alejandro Bran estaba citado a una reunión con él antes del entrenamiento de Alajuelense, que estaba pactado para las 4 p. m. en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares.

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