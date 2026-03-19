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¿Alejandro Bran quedará fuera del partido entre Herediano y Alajuelense? Esto dicen en la Liga

Liga Deportiva Alajuelense visitará a Herediano el sábado y Alejandro Bran está envuelto en un escándalo

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Por Fanny Tayver Marín
Alejandro Bran celebra su gol junto a Rashir Parkins. Aarón Salazar y Creichel Pérez se unen al festejo.
Alejandro Bran celebró su gol junto a Rashir Parkins y otros compañeros el pasado 10 de marzo. Nueve días después, el mediocampista protagonizó un escándalo. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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