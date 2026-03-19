Primero La Cali y ahora el condominio de Bran: Alajuelense vuelve a quedar salpicado por incidente fuera de la cancha

La Liga Deportiva Alajuelense ha tenido que lidiar con situaciones extra fútbol en su camerino en los últimos mees.

Liga Deportiva Alajuelense nuevamente se ve salpicada por un acto que pone a sus jugadores en medio de la polémica. Ahora el protagonista es Alejandro Bran, volante central erizo; sin embargo, en setiembre de 2025, varios jugadores manudos se vieron envueltos en un escándalo por salir de fiesta la noche previa a un viaje para disputar un partido internacional.

Este jueves, trascendió la noticia de que Bran protagonizó un incidente en el que tuvo que intervenir la Fuerza Pública, lo cual, según el propio club, amerita que los hechos sean investigados.

El 27 de setiembre de 2025, los futbolistas Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar salieron de fiesta la noche antes de un viaje para afrontar un compromiso de la Copa Centroamericana.

Como consecuencia, los jugadores fueron sancionados a lo interno del club y también quedaron excluidos de ese partido, en el que el conjunto erizo enfrentaría al Motagua de Honduras.

Ahora, con el caso de Bran, la situación será analizada por el club campeón nacional.

“No quisiera mezclar los incidentes. Creo que es un buen grupo que ha competido muy bien. Después del incidente que se comenta, el equipo ganó la Copa Centroamericana y el torneo nacional. Hoy es un caso individual y nosotros, como club, nos regimos bajo un código de disciplina. Este es un buen plantel de jugadores (...)”, aseguró Carlos Vela, director deportivo de la Liga, en el programa 120 Minutos de Radio Monumental.

El dirigente añadió que el club conversará directamente con el futbolista.

“Hay que preocuparnos por Bran y entender que debe haber un aprendizaje. Claramente no es lo ideal, ni lo que queremos, ni lo que promovemos, ni lo que necesita el equipo. Pero no estamos exentos a que sucedan situaciones así; hay que saber gestionarlas con madurez y sabiduría”, concluyó.