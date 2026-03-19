Alejandro Bran, jugador de Alajuelense, da su versión sobre incidente: ‘No sabía que me podían arrestar por...’

El volante de Alajuelense, Alejandro Bran, dio su versión en redes sociales sobre la detención que sufrió esta madrugada en el condominio que vive.

“Quiero aclarar que me arrestaron por infringir la norma de ruido en el condominio. Solo por prender mi motocicleta a las 6 a. m. y no querer apagarla, lo cual según las normas del condominio lo que procede primero es una llamada de atención y luego sino se acatan las órdenes es una multa”, dijo.

“No sabía y tenía en mi conocimiento que me podían arrestar por alterar el ruido en el condominio”, agregó.

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