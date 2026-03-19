Alejandro Bran, jugador de Alajuelense, envuelto en incidente que requirió intervención de la Fuerza Pública (video)

El jugador de la Liga Deportiva Alajuelense, Alejandro Bran, fue abordado por oficiales de la Fuerza Pública en un parqueo.

Alejandro Bran se vio envuelto en un incidente que ameritó la intervención de la policía. Al parecer, todo ocurrió en el condominio donde reside el futbolista de Liga Deportiva Alajuelense.

Varias fotografías y videos del momento empezaron a circular y se ve cuando al jugador lo detiene la Fuerza Pública en una patrulla dentro del condominio, aunque no hay claridad de qué pasó a partir de ese momento.

Varios vecinos y cámaras de vigilancia captaron el incidente del mediocampista de LDA, Alejandro Bran, con la Fuerza Pública, en un parqueo privado. (Foto: /Foto: cortesía)

Las autoridades todavía no emiten un pronunciamiento formal sobre qué pasó, pero Liga Deportiva Alajuelense respondió brevemente que harán una investigación.

El futbolista Alejandro Bran tuvo problemas con la Fuerza Pública en un condominio.

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