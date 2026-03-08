Alejandro Bran: ‘Me di cuenta de la calidad de jugador que soy cuando demuestro mi personalidad’

Alejandro Bran escuchó indicaciones de Óscar Ramírez en el juego ante Cartaginés, la fecha pasada. El volante es el eje del mediocampo manudo.

Alejandro Bran reveló, tras el triunfo 2-0 de Liga Deportiva Alajuelense ante San Carlos, que todavía recuerda con dolor el fracaso vivido con la Selección de Costa Rica al no lograr la clasificación a la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, el mediocampista también destacó el carácter que tuvo para levantarse de ese golpe.

El volante explicó que, tras esa derrota, entendió que no podía quedarse estancado en el fracaso.

“No fue fácil después del momento que pasamos con lo de la Selección y todo, pero me propuse cambiar la mentalidad, que no podía echarme abajo por eso. Por dicha, en la fase final del torneo pude sacar la personalidad que tengo y, gracias a Dios, pude aportar al equipo para lograr el título tan ansiado que necesitábamos”, comentó.

“A partir de ahí me di cuenta de la calidad de jugador que soy, cuando demuestro mi personalidad y mi sacrificio en los entrenamientos. Eso sale a flote y por dicha se está dando bien, aprovechando la oportunidad y la confianza que me está dando el cuerpo técnico”, agregó.

Esa confianza que refleja Bran espera trasladarla a su equipo de cara al reto contra Los Angeles FC, el próximo martes a las 9 p. m., por la CONCACAF Champions Cup.

El futbolista también recalcó que en los últimos dos partidos ya se perciben señales de que el equipo está dejando atrás el bache que los afectó.

“Nos dimos cuenta de que somos la Liga y que cuando nos proponemos jugar, cambiar la actitud y pelear cada balón como se tiene que pelear, eso se refleja en el campo. Creo que eso es lo que intentamos cambiar en esta segunda vuelta y, gracias a Dios, se nos están dando las anotaciones. También estamos sabiendo sufrir cuando tenemos que sufrir y dejando el marco en cero”, enfatizó.

Para Bran, ha sido clave que la zona media del León volvió a encontrar su rendimiento.

“Volvimos un poco a las bases, a lo que nos dio resultados en el torneo pasado. Sabemos la calidad de jugadores que tenemos y la idea es tratar de aprovechar sus virtudes. Sabemos que Anthony Hernández es muy potente al espacio y cuando nos dejan espacio atrás, lo ideal es ponerlo a correr, porque sé que va a ganar”, concluyó.

De hecho, uno de los goles ante San Carlos nació de un pase al espacio de Bran que Hernández aprovechó para marcar.